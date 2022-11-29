【婚禮人情2022】準新人必睇為2023年婚禮作準備　調查: 2022年結婚平均開支38萬

▲ 一文睇清今年結婚開支預算一覽。

踏入12月，大家應該收了不少「紅炸彈」，想知道自己有沒有做錯人情?至於預備明年結婚的準新人們又知道今年結婚預算是多少嗎? 生活易（ESDlife）最新公佈「2022年結婚消費調查」的結果，讓大家了解本港今年結婚開支、禮金中位數、人情中位數、求婚熱點及準新娘對鑽戒的基本要求。

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ESDlife於本年9月至11月期間訪問1,226位於2022至2024年間結婚的新人，而結果發現結婚平均開支連跌兩年之後首度回升。相信是因為婚宴限聚令放寬，令新人更願意為自己的婚禮消費。當中，婚宴酒席的開支使費比重最高，禮金亦再創新高至HK$68,000。

平均結婚開支升至38萬 婚攝首飾雙位數升幅

根據「2022年結婚消費調查」顯示，2020年結婚平均開支為HK$$360,545，2021年結婚平均開支則為HK$ 351,823，而今年是連跌兩年後回升9%至HK$384,366。可見，不少新人都比前2年更願意消費，期望打造完美婚禮。

而在籌備婚禮的開支中，「婚宴酒席」是最高消費的項目，新人平均花費升3%至HK$149,044。其次為升幅17%至HK$108,988的「結婚首飾及戒指」及升幅11%至HK$45,891的「蜜月旅行」。而隨著世界各地通關及放寬出入境限制，比較多新人考慮海外婚攝，令「婚紗攝影」更急升28%至HK$25,534。

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禮金中位數衝破6萬 3種人情逆市上升

調查顯示，由2018年至2020年起，禮金中位數一直維持在HK$50,000。而在去年就上升至HK $60,000，今年再一步攀升至HK68,000。

調查更發現，婚禮人情方面，今年婚宴人情仍然未有太大調整。高級酒店及一般酒店分別維持在港幣$1,500及港幣$1,000，私人會所及特色婚宴場地人情中位數與去年同樣為HK$1,000，而酒樓、午間婚宴及西餐廳人情中位數亦維持於港幣$800。

不過，受疫情防疫措施影響，比較多人新人選擇的酒會人情中位數則由去年的HK$600升至HK$800; 「只邀請出席婚姻註冊處或教堂的簽紙儀式」人情中位數則由HK$300升至HK$500; 至於「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴」「加價」200元，由HK$100升至HK$300。

港人人情價格（中位數）

2021 2022 高級酒店 $1,500 $1,500 一般酒店 $1,000 $1,000 私人會所及特色婚宴場地 $1,000 $1,000 酒樓、西餐廳 $800 $800 午間婚宴 $800 $800 酒會 $600 $800 只邀請出席婚姻註冊處或教堂的簽紙儀式 $300 $500 只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴 $100 $300

求婚熱點:酒店Staycation

相信大家在社交平台得知朋友求婚或被求婚的喜訊時，都會發現場地都是酒店房。而調查亦顯示，熱門求婚地點分別為「酒店 staycation」（46%）、「家中」（21%）及「餐廳」（10%）。

求婚孖寶分別是鑽石戒指和花束。調查亦發現，56%準新娘表示如伴侶求婚時沒有預備求婚戒指將不會答應求婚，而47%準新娘坦言希望求婚鑽戒達1卡或以上，才可顯示男士的真心及誠意。

資料來源:新婚生活易

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責任編緝：張懿慧