【兄性侵妹】兄涉3度非禮胞妹　23歲水吧男求情稱胞妹性好奇

▲ 23歲水吧男涉性侵胞妹，今承認3項非禮罪候判。資料圖片

23歲水吧男員工涉在胞妹讀小四時摸對方下體，又指胞妹14歲時曾捉住他的手摸自己胸部和下體，事件終在胞兄要求性行為時被揭發。涉案水吧員工今（29日）於區域法院承認3項非禮罪，被告求情稱因胞妹對性好奇，被告因為懦弱，溺愛胞妹才犯案。法官斥被告若真的愛錫胞妹為何仍要犯案，押後判刑至2023年1月6日，以待索取事主創傷報告、被告的背景和心理報告。

代號P.T.F.的被告承認3項猥褻侵犯罪，分別事發於2016年11月22日至2017年8月31日、2021年6月某日及7月某日，3度在新界葵涌某單位內非禮X。

案情指，被告與父母及胞妹X同住葵涌某單位，被告比X年長8歲。據X的錄影會面指稱，首次非禮發生在2016年11月至2017年8月期間某日，當時18歲的被告和年僅10歲讀小四的X坐在床上時，被告用手摸X裸露的下體。

被告被捕後警誡下承認，在2021年6月某晚，被告走進X的房間，X拉高上衣露出胸部，被告稱若X不穿好衣服便會摸她，X最後捉住被告的手摸自己的胸部。同年7月，X與被告睡覺時捉住被告的手摸自己下體。

辯方求情指，被告生於廣州，初來港時不適應生活，感到無助和有壓力，故將感情和注意力轉移在X身上。X受網上資訊影響下對性好奇，被告出於對X的溺愛和因自己的懦弱而犯案。法官王詩麗明言不解，質疑被告若果愛錫X為何仍要這樣做，又質疑被告是否利用X的無知，從中得到性滿足，認為被告必然知其行為不妥，故不會接納辯方陳詞。

法官斥被告再三犯案，判刑必須表達公眾的厭惡，押後判刑至2023年1月6日，以待事主創傷報告、被告的背景和心理報告。

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記者：陳曉欣