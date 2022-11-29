【香港科研】盧煜明獲選港科院院長　創院院長徐立之卸任

▲ 香港科學院新任院長盧煜明（右）向卸任的創院院長徐立之（左）贈送感謝狀，感謝對方多年來帶領港科院。（港科院提供）

香港科學院今日(29日)舉行第七屆周年大會，創院院長徐立之卸任，由港科院創院院士、分子生物學家盧煜明獲選為新一任院長，數學家莫毅明擔任副院長，臨床腫瘤學家莫樹錦出任名譽秘書。

董事會新任成員包括港科院創院院士兼化學家任詠華、創院院士兼微生物學家袁國勇、地理信息學家葉嘉安、物理學家陳子亭以及數學家楊彤。新任院長盧煜明感謝徐立之多年來帶領港科院為香港科創發展出謀獻策，不遺餘力地連繫本地科研及工商業界，同時在不同層面推廣本地的科研實力和推動科普教育。

盧煜明表示，香港科研實力雄厚，加上國家的支持和粵港澳大灣區的機遇，對香港科創發展充滿信心：「國家十分重視大灣區將來能成為科創發展引擎，而香港作為大灣區一員，運用自己的基礎研究優勢，協助國家推動科創，也能貢獻本地經濟及民生。接任港科院院長一職，將加強與政府及不同組織合作，致力推動本港科創更上一層樓。」

擔任港科院創院院長7年的徐立之祝賀盧煜明教授當選新院長，亦感謝香港科學院及香港青年科學院的院士們過去對他的支持及信任，以及他們對科研和科普教育持續的貢獻。他期望港科院在盧煜明的帶領下，繼續努力推動香港的科學研究、教育與發展，協助香港把科技「做大做強」，推進香港成為國際科技創新中心。

▲ 香港科學院舉行第七屆周年大會，選出盧煜明教授為新任院長。（港科院提供）

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