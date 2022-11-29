【聖誕節2022】尖東燈飾今夜起至元旦亮燈　上載今昔燈飾照片贏餐飲獎品

▲ 尖東燈飾今夜起至元旦亮燈。（陳國峰攝）

今年尖沙咀尖東燈飾、麼地里的聖誕燈海今夜至明年元旦日亮燈，共有10幢的大廈及街道參與，焦點有尖沙咀中心及帝國中心設置4000平方米的巨型LED幕牆，將播放兩段主題影像。

適逢尖東聖誕燈飾舉辦第40周年，主辦方推出攝影比賽，勝出者可贏得酒店雙人自助餐、餐飲禮券等。該區多間商場及酒店亦推出餐飲優惠，包括富豪九龍酒店Mezzo 午市或晚市8折、海景嘉福洲際酒店自助晚餐75折。

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65歲的趙先生與太太結婚38年，二人相戀、結婚到孕育小朋友，幾乎每年風兩不改到尖東欣賞燈飾，他形容以往娛樂不多，過節時最期待的活動是與太太到尖東拍拖。許先生與太太結婚攜手渡過43個寒暑，指以往居住港島，當聖誕節時，會先到中環賞燈，再乘搭天星小輪到尖沙咀繼續欣賞，認為費用便宜外，更是一項消磨時間的活動。

東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」踏入第40年，今年依舊帝苑酒店、永安廣場等9個機構及麼地道將展示聖誕燈飾，包括：

* 尖沙咀中心及帝國中心4,000 平方米的巨型 LED 幕牆，將播放兩段主題動態影像，分别以 「飄雪音樂盒」及「40 周年經典重溫」為主題，以回顧歷來的經典燈飾。

* 帝苑酒店外牆掛上37顆巨型雪花，附有閃爍動態效果

* 麼地道沿路的3條天橋

* 南洋中心外牆掛上「Mery X’mas」字眼，聖誕老人將會騎著鹿車

* 永安廣場外牆有聖誕兔子跟穿上聖誕裝束的小孩

* 千禧新世界香港酒店採用環保燈泡堆砌出金色的 「垂珠」，加上紅綠燈飾，象徵喜樂處處

* 九龍香格里拉的燈飾以聖誕奇夢為主題

* 富豪九龍酒店

* 海景嘉福洲際酒店以歐陸聖誕為主題，採用閃爍的節日裝飾，營造溫馨浪漫的氣氛

為了慶祝尖東燈飾亮燈40 年，聯會今年舉辦了「尖東燈飾 40 周年」攝影比賽，並設置兩個組別：「當年今日@尖東」參加者需以尖東燈飾懷舊照片或尖東燈飾今昔對照相片參賽；「璀琢燈飾@尖東」則以尖東今年聖誕燈飾為主題參賽，並設有多項獎品。

由即日起至2023年1月2日，參加者只要按以上兩個主題將歷年曾拍攝過的尖東燈飾相片 或今年拍攝的尖東燈飾相片，上載至個人Facebook 或 Instagram 帳戶，並hashtag #tstepda40th 、#tstelighting40th 、#tste2022 或#尖東燈飾 40 年，即可參與比賽，參加者可以上載多於一張相片。另外，首 300 位多參賽者可換領尖沙咀中心及帝國中心指定商戶$50 現金券一張。

而 40 周年攝影比賽豐富獎品包括：

海景嘉福洲際酒店海景咖啡廊雙人自助晚餐（一份)、尖沙咀中心及帝國中心 SP Senses $500 餐飲禮券两張(共六份）、千禧新世界香港酒店 The Lounge 雙人下午茶套餐(適用於星期一至星期五)共兩份）、九龍香格里拉 Lobby Lounge 雙人下午茶(共兩份)及帝苑酒店 J’s酒吧雙人下午茶套餐（一份）。大會將因應參賽作品的珍藏價值、代表性、攝影技巧、相片構圖等揀選出優勝作品。

東尖沙咀地產發展商聯會成員商戶將會提供折扣優惠，市民只霱要瀏覽聯會網頁，並到指定商戶出示網頁内顯示之折扣優惠，即可享有相關優惠。佳節優惠包括：

* 富豪九龍酒店Mezzo 午市或晚市八折優惠

* 海景嘉福洲際酒店海景咖啡廊成人及小童自助晚餐七五折優惠

* 帝苑酒店東來順、帝苑軒、四季菊日本餐廳、Le Soleil、J’S 酒吧、雅苑座、Sabatini 意大利餐廳的午市、晚市及單點均可享九折優惠

* 千禧新世界香港酒店 CAFE EAST、桃里、嵯峨野、LA TABLE French Brasserie、RESIDENCE LOUNGE & BAR、THE LOUNGE 的餐飲八折優惠

* 帝國中心韓珍以優惠價$1688 享 K Special 套餐（原價$2016）

* 尖沙咀中心 凡惠顧 SP Senses 晚上堂食單一淨消費滿$300，即可享九折；

* 於指定日子前預訂九龍香格里拉 Cafe Kool 咖啡廳節慶自助餐可享八五折優惠

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記者：陳麗娜