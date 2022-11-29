【強制檢測】46處納強檢 涉海怡半島、將軍澳峻瀅、九龍灣麗晶花園及青衣盈翠半島等
社會 20:44 2022/11/29
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月23日至11月29日期間，曾身處46個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月30日或12月1日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 將軍澳彩明苑彩榮閣
- 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
- 上水祥龍圍邨呈祥樓
- 九龍城東匯邨匯智樓
- 鑽石山龍蟠苑龍璋閣
- 沙田康林苑園林閣
- 將軍澳頌明苑冠明閣荃灣德士古道69號尚文苑
- 東涌逸東二邨瑞逸樓
- 屯門美樂花園8座
- 將軍澳峻瀅5座
- 屯門新圍苑新奐閣
- 屯門富泰邨仁泰樓
- 大角咀詩歌舞街83號亮賢居
- 上環帝后華庭3座
- 馬鞍山福安花園1座
- 青衣盈翠半島2座
- 葵涌寧峰苑庭峰閣
- 屯門新屯門中心5座
- 大埔景雅苑景悅閣
- 鴨脷洲海怡半島美祥閣
- 沙田愉翠苑愉能閣
- 荃灣灣景花園3座
- 荃灣灣景花園4座
- 深井麗都花園3座
- 柴灣曉翠苑雅翠閣
- 荃灣愉景新城3座
- 粉嶺粉嶺中心D座
- 北角健康邨康勝閣
- 茶果嶺麗港城30座
- 旺角富榮花園2座
- 屯門海典軒1座
- 青衣翠怡花園4座
- 長沙灣碧海藍天6座
- 北角海峯園南峯閣
- 西貢翠塘花園8座
- 屯門悅湖山莊15座
- 旺角富榮花園18座
- 九龍灣麗晶花園21座
- 荃灣綠楊新邨K座
- 葵涌浩景臺2座
- 藍田滙景花園13座
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 天水圍天恩邨恩盈樓
- 天水圍栢慧豪園6座
- 天水圍天恒邨恒通樓
- 沙田博康邨博安樓低座及高座
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責任編輯：黃小冰