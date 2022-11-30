【聖誕2022】北角廚藝中心推出3大節日活動　聖誕市集+親子烘焙班及烹飪課程

▲ 香港新東方廚藝培訓將於平安夜舉行聖誕嘉年華親子烘焙工作坊。（有關機構提供）

想聖誕節炮製美食宴請親朋？是時候準備入手廚具及上烹飪課。香港新東方廚藝培訓（HKNOC）12月準備了一系列聖誕活動，包括特色聖誕市集、聖誕主題課程及親子烘焙工作坊，並可到其逾3,000呎寬敞烹飪空間炮製美食，度過一個美味聖誕。

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頭炮活動將會於12月4日（日）舉辦的特色聖誔市集《Christmas Bazaar 聖誕美味回憶2022》，免費入場，內有多個精選的市集攤位售買各款烘培用品、廚具家品、烘焙材料及食品外，更邀請了星級導師即場上3堂烹飪課，示範創意小食，包括明火國際料理星級導師Joe Wong教授炸章魚小飯團配酸辣芝士醬、西點烘焙星級導師Oscar Yau教授香橙果醬朱古力鏡面蛋糕及星級導師Rex Sit教授灌湯小籠包。

現場亦設有抽獎活動，豐富獎品包括免費課程卡、現金券、聖誕薑餅屋烘焙套裝等；即場報讀HKNOC的課程，更享有特別優惠。

▲ （有關機構提供）

此外，HKNOC踏入12月提供多個聖誕主題課程，以照顧不同程度或興趣的人士，包括聖誕火雞烹飪班及聖誕麵包班，前者還可一拼學煮蘑菇意大利飯和焗雞肝醬批，而後者會學習4種聖誕熱門麵包，包括Panettone、Galette des Rois、Kouglor及Stollen。最後當然不少得聖誔烹飪及烘焙班，學製聖誕花環吉士撻、聖誕樹幹流心蛋糕、開心果蔓越莓布里歐花環等，課程名額有限，先到先得。

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平安夜親子烘焙工作坊

家長想好平安夜節目未？可以考慮帶小朋友參加HKNOC在平安夜舉行的親子烘焙工作坊，在專業導師的指導下，一起製作3種富聖誕特色的烘焙小食，包括綠茶曲奇聖誕樹、小鹿香蕉杯子蛋糕配小鹿棒棒綿花糖、黑松露雞肉棒棒酥。完成活動後，參加者可獲得聖誕神秘大禮包一份，並參與抽獎活動。工作坊名額有限，先到先得。

聖誕市集《Christmas Bazaar 聖誕美味回憶2022》

日期：2022年12月4日（日）

時間：10am-7pm

地點：北角英皇道93號錦平中心2樓

聖誕嘉年華親子烘焙工作坊

日期：2022年12月24日 (星期六)

時間：10am-12:30pm；2:30pm-5pm

地點：北角英皇道93號錦平中心2樓

人數：每班16組

費用：$680/組 (1位大人及1位5-12歲的小朋友)

活動及報名詳情︰【按此】

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責任編輯︰林綺玲