【自資院校】首4個應用學位課程今年試行　評審局料自資課程轉型有助渡過收生寒冬

▲ 應用學位課程先導計劃首批課程今年9月起試行，評審局將於明年初向教育局交報告。（林宇翔攝）

施政報告提出透過「職學聯通、多元發展」策略推廣職專教育，包括研究推出更多「應用學位課程」。隨著先導計劃首批4個課程於9月起試行，課程收生靈活性及實習機會大增，有園藝課程成功吸引樹藝公司老闆再進修，另有護理課程實習時數變得更集中，吸引約1,000人報名。香港學術及職業資歷評審局總幹事周慶邦料，自資院校轉型開辦更多應用學位，更有助渡過收生寒冬。

收生靈活性及實習機會增 有課程吸引樹藝公司老闆報讀

應用學位課程先導計劃根據2020年推職業專才教育專責小組建議推出，4個屬於「指定專業界／界別課程資助計劃」（SSSDP） 、有至少3年經驗的獲選自資學士課程，已率先於2022/23學年試行轉型為應用學位課程，課程資歷級別跟傳統學術學位相同，並須達到到收生靈活、增強實習機會等。

其中職業訓練局轄下香港高等教育科技學院（THEi）園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士課程入學途徑增加，容讓擁有5年相關工作經驗人士直入3年級，總實習時數亦多達252小時。THEi環境學系副教授張浩指，課程轉型首年有約50人入讀，包括以文憑試等學術成績入讀1年級的報名人數急增3成，課程更首次取錄到多名年長學生，包括擁30年經驗的退休人士，以及有樹藝公司老闆為針對近年塌樹事故頻生，學習醫治亞熱帶地區較多真菌生長的樹木。

香港都會大學檢測和認證榮譽工學士課程的應用學位課程，亦增加實習時數3倍至40小時，另向業內人士提供入學途徑，報名人數大增4倍。

明愛專上學院護理學（榮譽）學士課程提供520個學額，當中120個為應用學位學額，吸引900至1,000人報名。明專健康科學院院長陳磊石指，新課程設計將分散在不同年級進行的暑假實習，改為集中於5年級，進行長達9個月、共1,400小時實習，讓學生更熟習獲分派的醫管局聯網運作，毋須經常轉換實習醫院。

此外，東華學院應用老年學（榮譽）理學士應用學位，亦深化課程設計，涉及長期病患、樂齡科技，以至機構、社企及資產管理等跨學科知識；另設480小時實習，提供社會服務、樂齡科技公司及安老院舍等多元化實習機會。

▲ 香港學術及職業資歷評審局總幹事周慶邦指，自資課程利用自身優勢轉辦應用學位課程，有助渡過收生寒冬。（林宇翔攝）

評審局明年初向政府交報告

先導計劃首年獲政府200萬元資助，評審局將於明年初就計劃向教育局提交報告，助研究擴展課程範疇。周慶邦指，現時中學生人數下跌，自資界別競爭激烈是不爭事實，自資院校正需思考課程是否優質、適應社會，以及運用院校優勢，例如善用自身社會服務網絡提供實習等，才能夠在「收生寒冬」脫穎而出。教育局副秘書長李忠善稱，盼計劃可改變社會氣氛，令師生以至家長也能夠正確了解職專教育，跟傳統學術課程雙軌並行。

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記者：馮琪雅