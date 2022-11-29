【食物安全】尖沙咀Paper Moon心太軟蛋糕驗出沙門氏菌　4人食用後食物中毒

▲ （Paper Moon Facebook圖片）

海港城餐廳Paper Moon發生4宗涉及心太軟蛋糕的食物中毒個案，食物安全中心派員到涉事食肆，並在其中一個心太軟蛋糕樣本驗出含致病原D組沙門氏菌。

中心表示，早前接獲衞生署衞生防護中心通報後，隨即派員到Paper Moon，並抽取食物和環境樣本作化驗，結果顯示，在25克心太軟蛋糕樣本中含有沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》在二十五克即食食物樣本中不得檢出沙門氏菌的準則。

中心已知會Paper Moon上述違規事項，該食肆已按中心指示停售及棄置相關食品。中心亦已向Paper Moon負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求檢視和改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，中心會提出檢控。



中心稱，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

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責任編輯：黃小冰