【肉毒中毒】多兩人疑於「詩凝美容」打肉毒桿菌毒素後中毒　現嘴角僵硬、視力模糊等症狀

▲ 再多兩名41歲女子在佐敦「詩凝美容」注射肉毒桿菌毒素後，疑似肉毒中毒。（資料圖片）

衞生防護中心今日（29日）公佈，再多兩人在佐敦「詩凝美容」注射肉毒桿菌毒素後，疑似肉毒中毒，呼籲市民注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。

衞生防護中心稱，該兩名42歲女病人與中心於本月23日公布的另一宗個案均曾在佐敦「詩凝美容」美容院注射肉毒桿菌毒素。兩名女病人過往健康良好。1人在本月7日於兩邊面頰注射肉毒桿菌毒素，14日起陸續出現嘴角僵硬、視力模糊、言語不清、上肢無力和麻痺及氣促。

另1人在本月10日於兩邊面頰注射肉毒桿菌毒素，18日起陸續出現嘴角僵硬及咀嚼困難、視力模糊、雙眼下垂和心悸。她們昨日（28日）到廣華醫院急症室求診，同日入院，兩人情況穩定，臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。

衞生署表示，注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

另外，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。

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責任編輯：黃小冰