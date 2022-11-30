【簡約公屋】消息：正研究港島及九龍簡約公屋用地　盼簡約公屋能平均分布

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政府將於未來5年建3萬伙簡約公屋，房屋局初步選定4幅新界用地，分布元朗、上水及屯門，總面積達15.1公頃，包括2幅私人用地，首批逾千伙最快2024/25年度推出。局方擬明年初向立法會申請近321億撥款，應付3萬伙簡約公屋建築和營運等開支。

消息人士指，政府跟發展商達成協議，發展商將借出用地5年。另外，政府正研究另外2幅用地，包括有市區盤，目標是港九新界都有簡約公屋。

施政報告提出未來5年建3萬伙簡約公屋，供輪候公屋逾3年人士申請。房屋局局長何永賢早前透露已選定6幅用地，局方昨公布其中4幅新界用地，分別位於元朗、上水及屯門，總面積達15.1公頃，其中比鄰錦綉花園的元朗攸壆路用地最大，有8.9公頃。

元朗攸壆路及上水蓮塘尾用地均屬私人土地，由發展商持有。消息人士指，政府已與發展商達成協議，發展商會借出用地5年，供簡約公屋之用。消息人士又指，政府現正物色另外2幅用地，港島和九龍區用地均在研究，希望港九新界都有簡約公屋，滿足不同地區人士需要。而為滿足家庭住戶的需求，政府擬增加4至5人單位的佔比。

據悉，屯門2幅政府用地將可建逾10層高簡約公屋，由於需要進行地基及加固工程，料工期較長及造價較高，元朗和上水2幅私人用地則只會建3層高，料工期較短。

立法會議員、公屋聯會副主席梁文廣分析，政府目標在2024/25年度落成首批逾千伙簡約公屋，在4幅用地中，2幅屯門用地涉及地基及加固工程，料短時間內難落成；而元朗用地面積大，料工期和供應均較多，相信首批簡約公屋，最大機會由上水蓮塘尾用地提供。

4幅用地遠離市區，梁文廣擔心對公屋輪候人士吸引力不足，除交通不便，亦不利其就業。他建議政府做好交通配套，有需要時向居民提供交通津貼。

消息人士則稱，雖然4幅用地位置較遠，但均鄰近發展已久的屋苑或鐵路站，政府亦會加強購物和交通配套，相信能滿足住戶需求。

政府擬明年初向立法會申請近321億元一筆過撥款，應付3萬伙簡約公屋開支，包括267.9億設計和建築工程開支、6億相關基建工程開支、44億營運開支和3億聘用額外人手開支。

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記者：陳梓蔚