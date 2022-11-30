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【簡約公屋】營運機構難自負盈虧　政府預留44億支援

社會 06:01 2022/11/30

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簡約公屋上水選址。（資料圖片）

房屋局昨公布簡約公屋細節，包括4至5人單位的設計構想圖，以及將申請44億撥款作簡約公屋營運開支。消息人士透露，單位盡量採用開放式設計，原因是希望為租戶提供設計彈性，滿足不同需求。

至於44億營運開支，由於簡約公屋租金低於過渡性房屋，營運團體或無法自負盈虧，政府會預留開支作日常管理和維修保養等用途。

按現時簡約公屋設計，4至5人單位有獨立廚廁，但單位無分隔，屬開放式設計。被問及有關設計是否未有顧及居民私隱和其他需要？消息人士指，政府作有關設計時，主要是希望為入住者提供更大設計空間，「例如有2個老人家的設計，和有2個小朋友的設計會有很大分別，希望入住者有選擇。」

局方昨提交立法會的文件中，提到會申請44億元作簡約公屋的營運開支。消息人士解釋，過渡性房屋與簡約公屋的營運模式有異。過渡性房屋的租金較高，只要有足夠入住率，營運機構便可自負盈虧，相反簡約公屋最低租金只需數百元，營運機構或無法自負盈虧，需要政府支持。

參考過渡性房屋項目同心村，其月租介乎2,370至4,950元，而簡約公屋租金介乎570至2,650元。

據悉，該44億將用作簡約公屋的日常管理、維修保養、為居民提供社會服務的開支及其他應急費用等。

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記者：陳梓蔚

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