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【電費加價】李浩然就兩電加價提急切質詢　梁君彥指不符「性質急切」否決

政治 22:55 2022/11/29

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李浩然就電費加價向立法會申請提出急切質詢。（資料圖片）

兩間電力公司早前宣布，明年元旦起上調電費，按年分別加19.8%和45.6%。選委界立法會議員李浩然就此向立法會申請提出急切質詢，但遭主席梁君彥不符合「性質急切」的條件而否決。

梁君彥在回覆李浩然的信中表示：「主席察悉，兩電將由明年1月1日起調整電費，而電費加幅甚大，加重普羅市民的負擔，主席對此深感關注。」不過，他同時指出：「質詢所提事項同時符合『性質急切』及『與公眾有重大關係』兩項條件，方可提出。」

梁君彥認為，擬提出的質詢不符合「性質急切」的條件，「即使該質詢在日後的立法會會議才提出，亦不會失卻意義。」他又建議李浩然，可考慮繼續在環境事務委員會跟進此事。

李浩然原擬計劃提出的急切質詢關注，《管制計劃協議》允許兩電將燃料價格急升時，將直接把成本全數轉嫁市民，以及會否考慮要求兩電放慢推展一些資本項目，以減少資本開支等。

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責任編輯：關景騰

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