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【簡約公屋】地盤涉及濕地緩衝區　環團分析生態影響及審批難度

社會 06:02 2022/11/30

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簡約公屋部份地盤位於濕地緩衝區內。（資料圖片）

4幅簡約公屋新界用地中，佔地最大的元朗攸壆路比鄰錦綉花園，大致可分為北地盤和南地盤，其中北地盤位於濕地緩衝區範圍。

有環保團體指出，在濕地緩衝區發展，須提交生態影響評估報告，並適當作出生態補償，惟簡約公屋只屬臨時性質，參考過去過渡性房屋項目同心村的審批情況，料相關審批會較寬鬆，考慮到有關地段生態價值較低，甚至不用提供生態影響評估報告。

按現時規劃，在濕地緩衝區內作任何發展計劃，均須呈交生態影響評估報告。對於或對濕地保育區生態價值帶來負面影響的發展計劃，城規會將不會給予支持，除非生態影響評估可以證明，通過補償措施，負面影響可獲紓緩。

長春社公共事務經理吳希文表示，簡約公屋4用地中，元朗攸壆路的北地盤位於濕地緩衝區之內，惟考慮到該地段漁塘及濕地少，生態價值較低，加上項目只屬臨時建築，在進行審批時料會獲從寬處理，或毋須提交生態影響評估報告，「參考同心村案例，向城規會提出申請，料會從速通過。」

然而，吳希文強調，盡管該地生態價值較低，但對濕地保護區仍有緩衝作用，加上地盤比鄰的明渠，是侯鳥飛行路綫之一，建議局方應主動提交生態影響評估報告，釋除公眾對濕地保育上的疑慮。

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記者：陳梓蔚

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