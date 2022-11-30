【提防騙案】12歲女童墮假冒官員電騙險遭綁架　頭3季詐騙案較去年大升4成

▲ 警方介紹「全民反詐大測試」網站。（林宇翔攝）

今年頭9個月詐騙案較去年大升4成，警方發現受害人更有年輕化趨勢，有年僅12歲的中一女童竟墮入假冒官員騙案，被騙與「調查員」見面，差點遭綁架，其父母更被勒索800萬元。警方指現時基本上人人手執智能電話，騙徒接觸面更大，受害人不再只是長者。

而今年首3季整體罪案中，涉及詐騙案高佔38%，即本港每3宗罪案就有一宗屬詐騙，當中網上求職騙案較去年同期急增2.26倍，其中9成屬刷單騙案，騙款較去年飈升6.34倍。

人人手執電話 騙徒更易落手

警方今年首三季錄1,687宗電話騙案，較去年同期增1.3倍，以假冒官員騙案為主，錄906宗涉款6.63億元，佔電騙失款逾9成。受害人更有年輕化的趨勢，商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察顏凱欣指出，年紀最輕的電騙受害人僅12歲，該名中一女童今年5月5日收到騙徒來電，被指涉嫌在內地洗黑錢，要求她提供父母電話號碼及協助調查，在3日後騙徒更藉詞「見調查員」，要求女童到尖沙咀一間餐廳見面。

女童到場後就被要求不准聯絡任何人，騙徒就乘機聯絡其父母訛稱女童被綁架，要求800萬元贖金。及至晚上，騙徒稱要求女童到附近酒店過夜，女童始感不妥，拒絕後離去，最終力保不失。顏凱欣表示，不少市民以為騙案事不關已，但其實騙徒魔爪早已伸向「老中青」三代，並非只有長者才會中招。

唔關你幾多歲、咩職業、學歷，只要有電話在手，就好大機會中（成為受害人）。

「港漂」青年同樣屬高危群組，在電騙中有33.6%受害人屬非本地居民，當中最大損失金額的個案，是一名從上海來港工作的26歲內地男子，收到騙徒來電被指涉嫌走私疫苗，受害人按指示多次將1,540萬元滙款至指定銀行戶口。

求職騙案增逾2倍 9成涉拆單

另外，網上求職騙案同樣是重災區，今年首三季錄2,252宗，急升2.26倍，拆單騙案佔9成，涉款3.37億元較去年飈升6.34倍。本年金額最大宗的求職騙案受害人是一名37歲女文員，事發時她剛失業，丈夫又遇工傷，恰巧通訊軟件收到招聘兼職信息，受害人最初仍有保持戒心，惟在嘗到甜頭後就泥足深陷，最終痛失380萬元。

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責任編輯：李榮忠