【提防騙案】警方自製「詐騙廣告」引人掃二維碼　半個月30萬人「中招」

▲ 將有5輛「全民反詐大測試」宣傳車，在12月走訪全港不同地點，向市民派發防騙宣傳品。（林宇翔攝）

警方反詐騙協調中心展開「全民反詐大測試」的全港性大型防騙宣傳活動，首階段自製「詐騙廣告」海報以着數優惠作招徠，吸引市民掃描海報上的二維碼，掃碼後隨即被連接至中心預設的防騙宣傳網站，讓市民以第一身感受騙局是無處不在，結果在短短半個月就有30萬人「中計」。

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着數優惠招徠 掃碼連接宣傳網站

活動首階段於11月16日展開，中心針對時下騙案手法，設計了4組「詐騙廣告」海報，以送免費機票、超市禮券、主題公園入場券及交友脫單為題，分別上載及刊登於多個綫上及綫下平台，包括社交平台、巴士車身、免費報紙頭版、旺角區的戶外大型廣告牌等，吸引市民掃描海報上的二維碼。

市民掃碼後，隨即被連接至中心預設的防騙宣傳網站。商罪科高級警司曾雅詩表示，大部分市民都會覺得「自己唔會比人呃」，但截至昨日網站錄得近30萬人瀏覽，顯示大眾很容易被眼前的「着數」、「搵錢機會」、「俊男美女」等利誘而墮入騙網。

防騙宣傳網站內更設有4條防騙短片「騙案大踢爆」及「騙案三部曲」防騙懶人包系列等。曾雅詩指，騙徒可以透過手電、互聯網、社交平台接觸獵物，可以說是無處不在，希望透過活動，喚醒大眾的防騙意識。

活動第二階段，將有5輛「全民反詐大測試」宣傳車，在12月走訪全港不同地點，向市民派發防騙宣傳品；12月1日更有兩架「防騙號」帆船及一輛宣傳巴士在各地巡遊。

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責任編輯：李榮忠