【旺角謀殺案】疑兇懷疑女友與友人有曖昧關係　友人遭淋腐蝕液體斬死

▲ (黃傑偉攝)

旺角昨晚（29日）發生的一宗謀殺及企圖自殺案，案中一名64歲男子死亡。警方在現場檢獲一把長30厘米的生果刀，和5個用過的通渠水樽。法醫初步的檢驗，發現死者身上有十多處刀傷，身體也有大範圍的燒傷痕跡。詳細死者要待驗屍確認。

警方昨晚約6時24分接獲報案，指有人在海庭道一大廈走廊呼救。警員趕赴現場，發現該名64歲男子昏迷倒臥地上，他頸部、頭部及手受傷，昏迷被送往廣華醫院治理，於同日晚上7時10分被證實死亡。



警員亦在上址一單位窗邊發現一名51歲男子手持一瓶腐蝕性液體，他手部受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查，相信該名51歲男子曾與該名64歲男子在上址爭執，該名64歲男子其後懷疑被該名51歲男子以刀襲擊。該名51歲男子涉嫌謀殺被捕，現正被扣留調查。

警方指，一名男子懷疑同住友人與其女友有曖昧關係，向他淋潑腐蝕性液體並把他殺害。案件交由旺角警區重案組跟進。

【傷人血案】大角咀海富苑男子頭頸中刀送院亡 有人危坐窗邊稱「殺咗人」

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責任編輯：余思嵐