【冬至2022】冬至團年吃盆菜歎傳統風味　3間酒店盆菜早鳥優惠一覽【內附連結】

▲ 冬至酒店盆菜早鳥優惠一覽。

正所謂冬大過年，冬至將至，當然要好好與家人團聚品嘗美饌，盆菜是其中之選。不少酒店紛紛推出早鳥優惠，早訂早著數，以下是其中選擇。

1：沙田凱悅酒店推出88折優惠

香港沙田凱悅酒店推出的盆菜，由酒店行政總廚張康民師傅主理，他在元朗⾧大，熟知傳統盆菜真味。最花工夫製作，亦是箇中靈魂：客家燜豬肉吸盡南乳的精華，軟嫩入味；麵豉醬燜豬皮含豐富膠質，彈牙惹味。

盆菜亦不乏矜貴食材，如肥厚鮮味的原隻鮑魚和滋補花膠，當然不少得傳統的經典食材：白切雞、燒鴨、土魷、魚蛋和豆卜等。師傅以原個砂鍋呈上外賣盆菜，讓大家在家中輕鬆舒適地享受正宗盆菜體驗。

盆菜另配以獲獎中菜沙田18 之招牌美食：鹹蛋黃魚皮蝦球，沙田18 主廚何振雄師傅以廣東菜式黄金蝦為靈感，用潮州炸魚皮跟蝦球㇐併烹調，並加入鹹蛋黄醬，其蝦肉爽甜，叫人食慾大增，㇐試再試。

為迎合健康飲食潮流，此盆菜特意加入多款素菜，讓食客可開懷大嚼。包括經典食材 : 蘿蔔、蓮藕和枝竹，配上鮑魚汁燜扣，讓人齒頰留香。師傅特別推薦高纖低卡的羽衣甘藍，其營養價值高，豐富的維他命和礦物質能增強抵抗力。其他不能錯過的選擇包括以全植物性材料植廚Plant Sifu™製作的素獅子頭，為傳統的素食增添新意。

凡訂購外賣盆菜，客人可以優惠價選購飯類、美酒及特色甜品，包括生炒臘味糯米飯、柚子桂花紅豆糕及棗茸番薯西米布甸，配上沙田凱悅 x 少爺啤聯手推出的經典淡愛爾手工啤酒，令大家的居家餐飲體驗更臻完美。

另外，酒店推出早鳥優惠，凡於12 月12 日或之前確認於12 月16 日至22 日提取的訂單，可享88 折優惠。

▲ 沙田凱悅酒店(酒店提供)

地址：沙田澤祥街18 號香港沙田凱悅酒店

查詢：3723 7952

訂購網站 ，要於取貨日期預早兩天或之前預訂。

原價：4位用自取 $1,888、送遞服務$2,168。6位用自取$2,538、送遞服務$2,818。

備註：送遞服務包括至沙田、大圍、火炭、大埔、馬鞍山、科學園、馬料水、九肚山、白石角內的單㇐地址。送遞服務不包括已確診新型冠狀病毒之住宅大廈名單，其他地區之收費需視乎個別地址而定。

2：香港康得思酒店預早訂送$238元至尊叉燒禮盒

榮獲米芝蓮一星的香港康得思酒店明閣，今年廚藝團隊精心炮製的節日盆菜，以多款優質上乘的珍餚及矜貴香濃的鮑魚汁熬煮而成，食材包括原隻鮑魚（10頭）、花膠、蠔豉、瑤柱、海參、海蝦、燒腩肉、豬手、鯪魚球、枝竹、花菇、水雲、蘿蔔、蓮藕及生菜。以可循環再用的砂鍋奉上，並可以明火或電磁爐加熱。

凡於2022年12月15日前預訂並付款冬至節日盆菜（8位用），即獲贈明閣至尊叉燒禮盒乙份（價值$238）。

另外，凡預訂任何一款節日盆菜，更可以優惠價將明閣招牌菜買回家享用，包括原價$358的富貴鹽香雞 （半隻），現優惠價$288。原價$468的潮蓮燒鵝 （半隻），現優惠價 $348。

▲ 香港康得思酒店(酒店提供)

地址：旺角上海街555 號香港康得思酒店L樓層

電話：3552 3301，須一天前下單或電郵至 cdhkg.mingcourt@cordishotels.com

網上預訂

價錢：8位用原價$2,888，LANGHAM SUPPER CLUB會員優惠價$2,688

4位用原價$1,588，LANGHAM SUPPER CLUB會員優惠價$1,388

3：九龍海逸君綽酒店早可享9折

九龍海逸君綽酒店The Promenade由即日起推出外賣自取「龍蝦鮑魚冬至盆菜」，提供更彈性的節日安排。盆菜食材豐富，包括精選原隻8頭鮑魚、原隻波士頓龍蝦、蠔皇扣花膠、清蒸原粒元貝、香煎大金蠔及鮑汁鵝掌等上等食材炮製。

於12月15日前於eShop訂購，可享9折早鳥優惠。

▲ 九龍海逸君綽酒店(酒店提供)

九龍海逸君綽酒店

地址：黃埔花園德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店大堂

電話：2996 8432

價錢：6位用原價$1,488，eShop折扣優惠價$1,399.2

12位用原價$2,888，eShop折扣優惠價$2,599.2

記者：招美寶