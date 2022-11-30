【升中選校】父母認為中學Banding不重要　港男抱怨昔日沒揀好中學

▲ 港男抱怨昔日沒有揀到好中學，認為是父母責任。

不少家長都希望子女考入Band 1學校，將來才更有機會出人頭地。然而，有港男卻在網上討論區發文，抱怨父母沒有為他作升學計劃，認為Banding不重要，甚至說Band 3可自修考入港大，令他感到不滿。

有港男在「連登討論區」發文，討論入讀Band 1及普通學校的分別。他表示，有長輩表示學校不重要，卻是講一套做一套，最後仍把子女送入名校。而他的父母亦認為學校的Banding不重要，

父母話band3自修就ok，一樣入港大。咁返學個目的係咩？我自修咪得。

事主補充，自己從小讀Band 1小學，小六已經教中學英文，而在入讀Band 2中學後，有感教學內容較淺易。

睇吓女拔一年幾多入三大，band3可能成級得一個入大學。

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不少網民都紛紛表示同意，有人認為只有低學歷的家長才會認為學校質素不重要，相反，有要求的家長，從孩子小學選校開始，就會參與各種升學講座、收集學校資訊，自然會了解不同學校的分別。

有網民指出，Band 1與Band 3學校教學程度及師資有差異，傳統名校最差的一班，也有機會比Band 3學校精英班學生更佳。有任職老師的網民指，曾教過Band 3中六學生，在校內已算是比較優秀，卻仍需做小六的英文練習。另有網民補充，有老師只求穩定薪金，無心教學，反誤人子弟。

另有人認為，傳統名校的學校不是靠學校教，而是靠補習和自己努力，讀書氣氛和壓力，也可以催谷學生力爭上游。而且讀名校可以有名校的人脈，「Banding決定咗你同咩人玩，同咩人一齊有相似嘅生活目標同態度」。因此，即使同為Band 1中學，地區名校成績可能比傳統名校優勝，惟講名氣、人脈網絡，必然無法與傳統名校相比。

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責任編輯：王明芳