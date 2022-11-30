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【猥褻女童】歌王李廷川唱贏歌神張學友　認與女友13歲胞妹非法性交候判

娛樂 10:56 2022/11/30

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昨日（11月29日），現年59歲兼職游泳教練及結他老師的李廷川，涉於2011年經當時女友介紹為其13歲妹妹上課時，摸對方陰部及與她性交，事件多年後遭事主指證揭發。

李廷川早前承認兩項非禮、一項向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為及一項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪情。

辯方求情指，沒證據顯示事主出現創傷，她更為被告寫求情信，又指被告有計劃與事主結婚。李廷川還押至12月14日判刑，並要索取心理醫生報告。

被告現在於印刷廠工作，此外更有另一身份，就是曾於1983年歌唱比賽中打敗張學友成歌王。

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批評學友唱功

在今年9月，TVB節目《星光匯聚成翡翠》翻出四大天王出道前的片段，當中包括「歌神」張學友於1983年《歡樂今宵》中《盡顯才華Sing聲星》踢館賽片段，當時22歲的學友以《遲早是一對》挑戰台主李廷川的《誓言》，結果他以6分之差輸給台主李廷川。

至於學友輸的原因，當時比賽評判兼歌唱家周文珊指：「張生毛病就係唔夠連貫，差唔多尾音就係求其，交代得唔夠清楚、圓滿。」

唱贏學友轉行

李廷川最終更成為《盡顯才華Sing聲星》的4屆台主，堪稱歌王。《星光匯聚成翡翠》更訪問59歲的李廷川，他在踢館賽勝出後沒繼續音樂事業，轉行在印刷設計公司工作，任職經理，近幾年亦有在街頭表演。

在節目內，他的同事表示早知道李廷川歌藝了得，但都不敢相信他曾撼贏歌神張學友。

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至於李廷川就表示：「而家回望，曾經有過咁嘅對手，喺人生經歷裏面叫做有個紀錄，上過電視。有試過去一啲唱片公司試音，佢哋話『唔好意思，想搵一啲新人，你唱歌比較老練，人哋唔信你係新人』，咁就完咗。」

被問當年唱贏學友是否合理賽果時，他回答：「當晚係，可以咁講，之後就冇可能贏，佢進步係幾級咁上。」

可是想不到此節目播出約兩個月後，爆出他多年前曾猥褻兒童。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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