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【性教育】發現初中仔用手機睇鹹網　港媽質疑學校性教育知識不足

育兒經 10:39 2022/11/30

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有港媽無意發現初中仔用手機睇鹹網，仲質疑學校性教育知識不足。

青少年踏入青春期，身心出現變化，對「性」充滿好奇，有港媽在討論區發帖，表示無意間發現就讀初中的兒子用手機上色情網站，令她極為憂心，她質疑學校性教育知識不足，搞到小朋友為了滿足好奇心而上色情網站，她向網民求助應如何處理，應否叫爸爸同個仔傾下？

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該港媽昨日在香港討論區發帖，主題是「發現阿仔咁細個就睇鹹片」，她透露在一次無意中用阿仔部電話，一打開上網，竟然是色情網站，

阿仔都仲未成年，年紀細細就睇埋啲咁嘅網站點得㗎？佢而家都仲係初中，咁快就睇呢啲！

港媽質疑是否學校性教育知識不足，搞到小朋友為了滿足好奇心，所以自己上色情網站睇鹹片，畢竟現實生活都冇人教佢，

有時候，覺得自己做家長都唔知應該點教小朋友呢啲？係唔係應該叫爸爸同個仔傾下好D？話晒都係男仔，點都好過由阿媽去教阿仔呢啲性知識？

貼文一出，即引起熱議，不少網民認為樓主的初中仔睇鹹網好正常，「初中即係12，13，14歲啦，正常過正常啦。」、「睇鹹片個 D 先係叻仔呀！唔識睇個 D，即係對新事物冇興趣，一舊飯咁，成績唔慌好啦！」；有網民指，在醫學上生理上樓主的兒子已有能力性交。

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責任編輯︰王明芳

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