  • 26°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 11:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上訴駁回】理大生認煽動罪判最低刑期5年　上訴庭駁回上訴指求情不能「減輕處罰」

社會 10:29 2022/11/30

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

理大生認煽動罪判最低刑期5年，上訴庭駁回上訴指求情不能「減輕處罰」。(資料圖片)

23歲理大男生涉於住所被拘捕後，被警方搜出胡椒球槍，並曾於群組煽動他人分裂國家及放售胡椒球槍，早前於區域法院承認煽動他人分裂國家罪。控方援引國安法條文，指性質嚴重的案件，最低刑期為5年，法官由判監3年8個月，改判囚5年。理大生不服判刑提出上訴，上訴庭今（30日）駁回申請，認為涉案罪行屬《國安法》情節嚴重中罪責較低者的裁斷，求情不能應用於「減輕處罰」，加上本案屬嚴重類別，故維持原判。

被告呂世瑜（23歲），報稱理大學生，早前承認1項煽動他人分裂國家罪，另被控無牌管有槍械及管有攻擊性武器則存檔法庭。控方援引國安法條文，指性質嚴重的案件，最低刑期為5年，法官遂改判囚5年。

上訴方早前指《港區國安法》第21條提及的最低刑罰，即指量刑起點，法庭可行使司法酌情權，並指條文並非對最終刑期具強制性規定。

控罪指，被告於2020年6月30日至9月24日之間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【新冠肺炎】李慧琼快測陽性　昨日曾現身報名參選港區人大
今日 08:13
【新冠肺炎】李慧琼快測陽性　昨日曾現身報名參選港區人大
【旺角謀殺案】疑兇懷疑女友與友人有曖昧關係　友人遭淋腐蝕液體斬死
今日 09:08
【旺角謀殺案】疑兇懷疑女友與友人有曖昧關係　友人遭淋腐蝕液體斬死
【交通意外】接載員工旅遊巴撞壆　司機及9乘客受傷
今日 09:23
【交通意外】接載員工旅遊巴撞壆　司機及9乘客受傷
【珍惜生命】麗城花園男子墮樓　疑染新冠情緒低落
今日 09:37
【珍惜生命】麗城花園男子墮樓　疑染新冠情緒低落
【打擊毒品】馬鞍山男子販毒遇查斷正　警檢值21.8萬元氯胺酮及可卡因
今日 10:00
【打擊毒品】馬鞍山男子販毒遇查斷正　警檢值21.8萬元氯胺酮及可卡因

你可能感興趣

【新冠肺炎】李慧琼快測陽性　昨日曾現身報名參選港區人大
今日 08:13
【新冠肺炎】李慧琼快測陽性　昨日曾現身報名參選港區人大
【旺角謀殺案】疑兇懷疑女友與友人有曖昧關係　友人遭淋腐蝕液體斬死
今日 09:08
【旺角謀殺案】疑兇懷疑女友與友人有曖昧關係　友人遭淋腐蝕液體斬死
【交通意外】接載員工旅遊巴撞壆　司機及9乘客受傷
今日 09:23
【交通意外】接載員工旅遊巴撞壆　司機及9乘客受傷
一國兩制 港區國安法 國安法 煽動罪 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【英年早逝】香港加密貨幣公司市值曾達234億　30歲創辦人睡夢中猝死
12:42 2022/11/29
【英年早逝】香港加密貨幣公司市值曾達234億　30歲創辦人睡夢中猝死
【非禮女童】11年前戀上女友13歲胞妹　59歲兼職導師認非法性交候判
18:18 2022/11/29
【非禮女童】11年前戀上女友13歲胞妹　59歲兼職導師認非法性交候判
【家居安全】2歲男童因家中長期發霉　患嚴重呼吸系統疾病亡
13:21 2022/11/29
【家居安全】2歲男童因家中長期發霉　患嚴重呼吸系統疾病亡