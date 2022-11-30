【生命鬥士】19歲患上末期卵巢癌　24歲女生不敵癌魔公開最後一封信

▲ 湯佩姿19歲患上末期卵巢癌，最終不敵癌魔離世。（圖片來源：Facebook專頁「抗癌小天使湯佩姿」）

生命不在長短，活出意義已無憾。有「抗癌小天使」之稱的24歲台灣女生湯佩姿，其Facebook專頁昨日公布她離世的消息，一眾網上支持者紛紛留言悼念。湯佩姿在19歲時確診末期卵巢癌，一度被醫生斷言只剩3個月壽命，但她一直秉持著堅毅不屈的抗病精神，而她生前留下的一封信也被正式公開。

最新影片：

據Facebook專頁「抗癌小天使湯佩姿」，患有末期卵巢癌的湯佩姿，已於昨日（29日）下午在家人及朋友的圍繞陪伴下，很安詳、且沒有痛苦地於安寧病房離世。其親友也公開了湯佩姿給大家的最後一封信：

大家好，我是你們最可愛的小天使，

湯佩姿

當各位看到這篇貼文時，代表我已經到天上去，成為「真正的小天使」了吧。

面對「離開」的課題，

我難免也會感到害怕、會沮喪⋯⋯

但至少在生命中的最後一段旅程，

我過得非常充實，

所以已經沒有遺憾了：）

雖然因為體力有限，

沒能如願達成夢想：一口氣環島一圈。

但家人很努力地用「集點」的方式，

帶著我去遊遍台灣北中南東、

好多我沒去過的地方旅遊。

雖然因為藥物影響，我吃什麼都會很想吐，

但有很多朋友和熱心的網友，

都有招待我去品嚐台灣各處不同特色的美食，

打開了我的味蕾，吃了不少好吃的東西

雖然在這段漫長的抗癌旅程中，

我的身體承受了很多苦痛，

但我的心靈卻很富足：）

因為身邊有很多很重視我、很寶貝我的親友，

網路上，也有始終一直在支持我的你們。

謝謝你們，我愛你們。

我知道，你們也很愛我，對吧

沒有你們，就沒有大家眼中，

「非常勇敢」的抗癌小天使 湯佩姿！ 雖然......我必須要先走一步，去當小天使了，

但如果大家未來想我，都可以到我的粉專/IG/YT滑滑、逛逛唷。

我過去很努力地留下很多影片、

以及文字生活紀錄，

就是希望未來還有人會記得：

這世界上，曾經有一位如此可愛的我

之後我的告別式，不會對外開放～

所以如果你們有任何想對我說的話，

都可以留言在底下～

家人都會協助把這些訊息，

轉達給在天上的我的！ 最後，祝褔大家：一切平平安安！

尤其身體，一定要健健康康的唷！

大家再見～ 我愛你們。 癌友小天使

湯佩姿

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

湯佩姿在19歲就讀大學一年級時確診末期卵巢癌，被迫停學、接受化療，更曾被醫生斷言只剩3個月壽命，在經歷無數次化療及手術，她始終堅持樂觀正面的抗病心態，更在生命進入倒數階段時，把握當下，盡力實踐最後的環島夢想，感動不少人。

卵巢癌症狀

婦產科專科醫生方秀儀曾受訪稱，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

方醫生表示，便秘、胃脹，腹部滿是水也是卵巢癌症狀。當腫瘤漸大，甚至擴散，會影響至腸道或胃部等。當卵巢癌第1c期或以上會有腹水，代表卵巢癌已開始擴散，已影響盆腔、腹膜，不再是早期，腫瘤不只局限於卵巢內。

有關卵巢癌的確切成因目前尚未清楚。有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣