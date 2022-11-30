【繩角】「大師兄」駱振偉戰死擂台超催淚　Thor：多謝各位對袁天就嘅愛

▲ 駱振偉（Thor）飾演「大師兄」袁天就，表現獲網民大讚。

在昨晚（11月29日）播出的《繩角》，駱振偉（Thor）飾演的「大師兄」袁天就與井澤魂（王智德飾）上演一場擂台大戰，結果令網民表示自己留下不捨、傷心的眼淚，告別在擂台上奮戰後被重撃至死亡的大師兄。

Thor、Alton演拳手十分出色，而在台下的李承東（楊樂文飾）因大師兄之死而自責也獲得不少網民稱讚其演技。

大師兄隕落

大師兄、井澤魂在擂台上互有攻守，不過大師兄曾有打死對手的陰影而未可發揮最佳狀態，也對戰果有所影響。

當大師兄揮拳打向井澤魂頭部時，對方避開兼向大師兄的側腹出拳，結果大師兄的口、耳朵出血，再於擂台上向後倒下。神智不清的大師兄仍然向空氣不斷揮拳，其熱血、堅毅感動了觀眾。可惜，大師兄最終也於送院後證實不治。

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網民：以淚為敬

在昨晚的一集播畢後，Thor在社交平台上寫下：「告訴我 袁天就有成為Legend 嗎？因為我己經不知道了」。

網民就紛紛留言稱讚Thor的演出，「睇到我眼濕濕 大師兄 做得好好」、「由價值連城到 Chill Club到袁天就，期待你更多作品/演出」、「你專業、認真嘅演出成就咗袁天就呢個角色」、「睇大師兄死嗰一幕到而家，都講唔到嘢，呢個角色實在太真實」、「對對手傲慢、對思思溫柔、對太太展露軟弱、對魯堅鄙視、對師弟們幽默，係一個真正有血有肉嘅角色」、「以淚為敬」、「開戲拍外傳呀我仲想再睇大師兄呀」。

▲ Thor：「告訴我 袁天就有成為Legend 嗎？因為我己經不知道了」（IG圖片）

Thor也有再親自留言：「多謝各位對袁天就嘅愛 」，以表達對觀眾的感謝。

另外，「魯堅」梁祖堯也在社交平台上提到「Thor , 你真係演得好好，好立體，好準確，好開心見倒你把呀就呢個角色打入所有人心中，袁天就倒下了，thor 卻起來了！u really earn it !!多謝你信任，和你幾場戲好好玩，演得好過癮」。

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曾經歷零收入

現實中的Thor的熱血就應用於演藝路當中，現年38歲的Thor已出道15年。他曾於2004年參加「Teen Power Freshmen 選拔賽」後奪冠，加入香港電台旗下年青人網上平台Teen Power，後來於2006年成為機艙服務員。

在2007年，Thor參加英皇新秀歌唱大賽並獲得金咪大獎，並與英皇娛樂簽約，可惜工作量未如理想。

他過往在媒體專訪時坦言當時曾有幾個月是身無分文，需要另覓兼職幫補生活，又曾經問阿媽借錢。幸好，當時在公司的同意下，可讓Thor重返港台任兼職，也接拍了不少港台的劇集。

▲ Thor於2007年參加《英皇新秀歌唱大賽》。

成ViuTV重點藝人

在2010年，英皇主動與Thor解約，他就於2010年11月成為大國文化集團藝人、加盟now寬頻電視。

直至2016年，轉投ViuTV的Thor機會不斷，主持不少節目、參與真人騷，更有與他仿似連成一體的音樂節目《CHILL CLUB》，更推出過首支派台歌《成熟·不了》，再加上參演《詭探》、《暖男爸爸》、《太平紋身店》、《繩角》等演出，展現其不同的面向。

Thor是ViuTV重點推介的八大藝人之一，他接受TOPick訪問曾感恩稱：「在這數年間很幸運，也很慶幸在這裡得到了不同的機會，最為人熟悉的就有音樂節目《CHILL CLUB》，拍劇機會在近年又愈來愈多，很感恩得到不同導演的信任。」

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與太太結婚3年

Thor與丹麥籍太太Katrine已結婚3年，他在專訪中表示二人屬不同國籍反而會令彼此更花時間作了解。

Thor平日也於IG上載夫妻合照放閃，他早前曾分享道：「結咗婚三年 個世界變咗好多 反而我哋冇乜點變 我多咗少少白頭髮 佢啲頭髮都係金色 佢仲係好鍾意飲茶 我仲係唔鍾意洗碗 大家都好忙，尋日食咗餐飯慶祝。簡簡單單，成餐飯嘅內容都係講返 我哋個婚禮真係有幾開心😌 最後我哋都講咗一句 We’re so LUCKY」。

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