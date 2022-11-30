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【名人時尚】《王冠》效應兩大品牌重推戴妃手袋　Dior+Tod's經典style icon回歸

休閒消費 12:45 2022/11/30

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

戴妃生前是Dior fans，今天《王冠》熱播，Lady Dior又再成為宣傳對象。

英女皇逝世不久，緊接於Netflix播放的連續劇《王冠》第5季自然成了大家的焦點，因為今季劇情正是說到查理斯王子和王妃戴安娜的關係，同時又涉及香港回歸問題。而戴妃出場亦與時裝拉上關係，畢竟她是一代style icon，當年由她用過的Dior和Tod's手袋亦在劇中出現，在市場上重推這兩款經典手袋。

已故王妃戴安娜雖然離世多年，但一直是時裝界不朽的style icon，當年她所穿上的服飾，她所有一舉一動都成了傳媒爭相採訪的對象。

在真實世界中，戴安娜是Dior和Tod's的忠實「粉絲」，她曾經於1996年出席紐約Met Gala晚宴時就用上Dior經典的Lady Dior迷你手袋，日常又曾經不下一次被「狗仔隊」拍攝，見她手持著Tod's的Di Bag和腳踏品牌的Gommini豆豆鞋，這些照片都一直流傳至今，被品牌納入不朽的經典時尚檔案之中。

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因此，劇集《王冠》如果要將戴妃還原於大家眼前，自然不可缺少這些手袋以作道具，品牌亦樂見這是宣傳產品的大好機會，當然樂於奉陪，相方一拍即合，齊齊達致雙贏局面，不知道今天作為消費者的你，又會否賣戴妃的這筆帳？

產品查詢：Dior（800 969 886）、Tod's（2810 8692）

記者：何偉雄

 

 

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