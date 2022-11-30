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【仔仔一堂】王賢誌39歲初嘗戀愛滋味　與初戀情人結婚成首位同性婚姻藝人

娛樂 11:58 2022/11/30

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王賢誌於9年前公開出櫃。

王賢誌（Vinci）監製及主持的J2真人騷節目《仔仔一堂》（Boyscation）於本周一（11月28日）首播，節目除在香港來說夠晒破格外，登場的10名參賽仔仔外形吸引。

在昨晚播出的《仔仔一堂》（11月29日）有一個「猜猜他是誰」遊戲，各人在童年照中，尋回相中人的真人，藉遊戲介紹出身，他們來自不同階層，較受歡迎的「型男混合體」Andrew是名大學講師、「王浩信2.0」Louis是位專業人仕，而被Vinci激讚的「翻版尊龍」Ray為一名美容業務經理。

另外，在自我介紹時，台仔Kevin大晒金剛式粵語爆笑彈，他的廣東話還即場鬧了個小笑話，當Vinci叫Kevin「在香港識多啲人」時，他將「食」、「識」搞亂，答話「未食過」，引來哄堂大笑。今晚10位仔仔會填問卷，自爆參加《仔仔一堂》真人騷節目的原因，原來背後有不少辛酸同感動位。

【仔仔一堂】王賢誌主持男同志真人騷　一文盡睇10位參加者背景資料

王賢誌主持的男男配對節目近日播映。（取自instagram）

勇敢公開出櫃

在Vinci的帶領下節目氣氛不錯，Vinci評品各位仔仔，被開玩笑言指借機「選妃」。

其實他已結婚，Vinci9年前公開出櫃、與伴侶Kevin6年前結婚，婚後二人更不時出席支持本地LGBT的平權運動。

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王賢誌家世顯赫

現年52歲的王賢誌出身顯赫，爺爺為王氏港建的主席兼創辦人，而父親王忠桐則是現任主席，王賢誌現時為王氏港建執行董事，家族生意每年生意額超過50億港元，另外Vinci為香港賽馬會的會員，名下擁有6隻馬匹。

另外王賢誌跟不少藝人有親威關係，視帝鄭嘉穎是Vinci表哥，而向海嵐即是其表姨。此外，妹夫張瑞燊與周勵淇和名模周汶錡為親戚，為張的表姊妹。

鄭嘉穎是他的表哥，（取自instagram）

39歲首次戀愛

當年Vinci入行後不時被拍到出入同性戀酒吧，早年被外界指為同志，直到2013年於港台同志節目《自己人》才公開「出櫃」，更於2016年和交往7年的男友在加拿大溫哥華結婚。

Vinci曾於TOPick訪裡稱從小到大，從沒有懷疑過自己的同志身份，小時候雖然未肯定自己的性取向，但只要對著電視裏的「無綫五虎」或男模，眼睛不期然都會落在他們的身上。

坦率的Vinci直至39歲才經歷第一次戀愛，但他其實早在20多歲時已向家人「出櫃」：「一直以來，都和家人一起居住，試問子女成長，父母又怎會不懂得兒子的心事。幸好是，他們聽後沒感到愕然，沒有呼天搶地，反而是大家一起研究。當時甚至有相熟的醫生朋友，為父母解釋有關於同志上的問題。」

王賢誌跟Kevin絡婚6周年。（取自instagram）

與初戀情人結婚

至於Vinci的另一半Kevin比他年輕9年，二人皆是對方的初戀。

Vinci曾於訪談中表示二人是經朋友介紹，二人一拍即合，他說：「是一種感覺，大家那一刻都Click着，所以最後他決定由美國搬回香港，跟我一齊住，之後很快認識我的家人。」

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【仔仔一堂】爆肌男同志真人騷撼《全民造星IV》　王賢誌：香港電視史上最破格之嘗試

高EQ獲讚賞

不過在今年1月Vinci母親離世，他於社交平台上發文悼念亡母，其中他被一位網民攻擊其同志身份，更質疑其父母沒有管教好子女。

當時Vinci不慍不火回應：「人的一生不在乎有多長壽而在乎活得有多精彩及有何意義，仔女是否孝順亦不在乎是否有結婚生仔令父母開心，似乎誰的理解能力比較清楚，誰的思想比較正常一點，顯而易見，祝安好！」其高EQ回應獲網民讚賞。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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