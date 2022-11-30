【美食速報】微熱山丘推兩款新口味禮盒　山丘芭娜娜＋柚香蘋果酥

▲ 微熱山丘推出山丘芭娜娜及柚香蘋果酥。（圖片由品牌提供）

聖誕節將至，想為朋友送上一份聖誕禮物？不妨考慮微熱山丘最新推出的山丘芭娜娜及柚香蘋果酥！是聖誕派對交換禮物或是自用的不二之選，以新包裝及創新的味道示人，適合送予親朋戚友。

山丘芭娜娜 仿香蕉造型的蕉形餅乾

全新推出的山丘芭娜娜（8 片裝原價$139，聖誕早鳥價$132），選用香蕉作為主角，製成香蕉窩夫餅乾。向來以鳳梨馳名的台灣，香蕉是穩佔第二位香味濃郁且具代表性的寶島水果。台灣中南部出名盛產香蕉，特別選用來自中部山區的山蕉及高雄與屏東出品的田蕉，前者果肉彈牙，後者果肉鬆軟，各有特色。山丘芭娜娜香蕉窩夫餅乾具層次感，以香脆可口的窩夫餅乾搽上榛果焦糖醬及香蕉餡料，中間夾上香甜的香蕉可可脂餡料，適合配搭咖啡同吃。

冬季限定柚香蘋果酥 嚴選青森蘋果及四國白柚

微熱山丘出品的鳳梨酥，相信大家已經吃得多。今年品牌推出冬季限定的柚香蘋果酥（6 件裝原價$163，聖誕早鳥優惠 $154），選用來自日本青森的紅玉蘋果製作，再加上Valrhona（法芙娜）白朱古力及日本四國高知縣出品的白柚調溫製成法芙娜柚子風味朱古力在面層，並以檸檬糖霜雪花作點綴。不得不提的是面層為柚子朱古力造型，其單邊長邊呈現自然的滴落狀。外層為白柚香味，內層更有蘋果餡的香甜， 酸甜的配搭，成為了合拍的水果組合。

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以慶祝新品上市，品牌會隨盒贈送布袋。今年山丘芭娜娜以嘉年華氛圍作為設計主題，呼應香蕉屬於快樂的食物，另一款柚香蘋果酥以雪人、柚子及蘋果作為主角，相映成趣，甚有冬日氣息。

即日起至12月11日前訂購，即可享聖誕早鳥優惠價。凡於微熱山丘網上商店購物滿$700 或以上，即可享有免費送貨服務。另外每消費滿$820更可免費獲贈Coffee No.8（價值$90）一盒。

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責任編緝：蕭雅文