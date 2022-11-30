【整容上癮】男星逆整容成功　「蛇精男」變男神撞樣許光漢

以網紅身份出道，其後參演了劇集《香蜜沉沉燼如霜》和《月歌行》的內地演員林皓洋，一直被觀眾誹議他整容過火，更因此有「蛇精男」的稱號。而近日他卻被觀眾留意到，臉貌似乎又再度被調整，不過一反往常，是次的修復竟罕有地大受網民讚賞，指他是次五官整得非常自然，活像一名陽光男孩。林皓洋其後於微博感謝網友正評，又承認雙眼皮經過4次修復才變成現時的模樣。

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現年29歲的林皓洋，2014年曾經以網紅「轟叔」身份出道，當時便已有人誹議他的眼睛大到完全不合比例，批評他整得十分娘娘腔；2018年主演的劇集《香蜜沉沉燼如霜》「撲哧君」一角亦惹起關注，眼睛明顯再有微調，不過觀眾同是不買帳，直指太人工化，他亦因此長期被外界笑稱「蛇精男」。直到近日，他的外貌被發現再度進化，竟搖身一變成為陽光男孩，眼睛比例亦恢復正常，有網民更覺得與台灣藝人許光漢撞樣，紛紛留言讚好。

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林皓洋其後於微博感謝網民支持，又講述自己雙眼皮經過4次修復才成為現時模樣。另一方面，他又指過去曾受到了很多質疑和抨擊，令他十分崩潰，但「很高興我沒有放棄自己」，又指「現在受到這麼多大家積極陽光的表揚，我非常感恩」。他又以自身經歷經驗勉勵粉絲：

對於我，這不僅是一場容貌的改變，更是心智的成長...無論何時一定要有面對世界的勇氣。我其實很平凡，如果我可以，你也可以。

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責任編輯：羅嘉欣