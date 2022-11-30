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【氣溫下降】本港中午氣溫較昨日低5度　冷鋒傍晚抵港多區跌穿20度

社會 11:55 2022/11/30

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一股強烈東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸。(曾耀輝攝)

天文台今日（30日）表示，本港受冷鋒相關的強烈東北季候風影響，傍晚5時時氣溫逐步下降，多區在晚上6時則跌穿20度。現時中午市區氣溫約24至25度，部分地區的氣溫較昨日低約5度。天文台署理高級科學主任林學賢表示，本港溫度將在日間逐步下降，今晚最低15度，周四及周五市區最低13度，新界地區的溫度將會更低，溫差亦較大。

今晚6時氣溫。(天文台截圖)

天文台預測本港地區今日大致多雲，有一兩陣雨。氣溫逐步下降至晚上最低約15度，新界再低兩三度。吹和緩至清勁北風，離岸間中吹強風。展望明日及星期五市區氣溫降至13度左右，新界再低兩三度。其後預料該季候風會在周末期間稍為緩和，廣東沿岸日間氣溫回升。受一股季候風補充影響，下周初早上天氣清涼。

根據9天天氣預報，明天及周五多雲，有幾陣雨。早上相當清涼，市區約13度，新界則約11至12度。周日大致多雲，短暫時間有陽光，日間氣溫回升至25度。

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責任編輯：余思嵐

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