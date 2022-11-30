【創傷弧菌】男子被魚刺傷手染惡菌　傷口拖2日引發壞死性筋膜炎險截肢

▲ 男子被魚刺傷手染惡菌，傷口拖2日引發壞死性筋膜炎險截肢。（iStock圖片）

接觸海鮮時要小心，台灣一名男子處理生魚時，左手不慎被魚刺刺傷，結果傷口發熱作痛，並伴隨發燒，求醫後確診壞死性筋膜炎，並出現敗血性休克狀態，所幸經過手術和治療後，病情逐漸改善，免除截肢風險。

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綜合台媒報道，該名65歲的吳姓男子處理生魚時，左手不慎被魚刺刺傷，原本以為是小傷口，但2日後發熱作痛，手掌腫脹並伴隨發燒，求醫檢查後發現左上肢感染已發展成壞死性筋膜炎，且呈現敗血性休克狀態，醫生立即安排手術，並給予强效抗生素治療，男子病情逐漸改善，最終無需截肢。

台北慈濟醫院整形外科醫生李京軒指出，壞死性筋膜炎為深層的軟組織感染，初期症狀為紅、腫、熱、痛，與蜂窩性組織炎相似，但壞死性筋膜炎發展速度快，相對致命，截肢風險較高，若感染持續擴散，傷口會出現出血性水泡、麻木、組織壞死等症狀。

他續指，臨床上有很多細菌可引起壞死性筋膜炎，而這個案例的致病菌為「海洋弧菌（又稱創傷弧菌）」，常發現於海水中，或依附在海洋生物身上。

李京軒提醒，有傷口時避免接觸生水，免疫力較差的人士應避免進食魚生刺身，處理海鮮時亦應戴上手套，減低受傷風險。

壞死性筋膜炎嚴重可致命

本港急症室專科醫生馮顯達曾接受TOPick訪問時表示，俗稱「食肉菌感染」的壞死性筋膜炎是一種軟組織及筋膜（覆蓋肌肉表面的一層組織）的嚴重細菌感染，這種感染能破壞身體組織，嚴重者可致命。

當傷口或軟組織接觸到活於海水或海產內的細菌時，或進食生或未徹底煮熟的貝殼類海產，特別是從和暖海水中捕獲的生蠔，可受感染，潛伏期一般為12至72小時。

皮膚變化可源自細小的傷口，如刺傷或瘀傷，但亦有些個案沒有任何明顯的感染源頭。疼痛程度跟可見的皮膚變化常不相稱。皮膚傷口可能是肉眼看不見。

而本港食物安全中心資料顯示，一般而言健康人士從食物中感染創傷弧菌較為罕見，或引致發燒、嘔吐、腹瀉及腹痛等腸胃炎症狀。若是長期病患，尤其是肝病或酗酒人士、糖尿病、血色素沉着病和愛滋病患者，此細菌可引起原發性敗血病（血液感染），嚴重時足以致命。

食安中心建議處理海產時戴上保護手套和避免傷口外露；如被生的海產所傷，應以肥皂和水盡快清洗傷口。若出現感染症狀，例如皮膚紅腫、疼痛的情況愈來愈嚴重，應立即求醫治療。

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責任編輯：羅嘉欣