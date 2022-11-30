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【逆境重生】90後女子遇車禍失去右眼　成「最美義眼師」助同路人

健康 12:35 2022/11/30

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90後女子遇車禍失去右眼，成「最美義眼師」助同路人。

「自己淋過雨，所以想給別人撐傘」。一名90後女子不幸遭遇車禍失去右眼，但她不屈服於逆境，更努力成為一名「義眼師」，造福同路人。

最新影片：

綜合内地媒體報道，90後女子昕瞳在2013年遭遇車禍，右眼被摘除，需戴義眼片。當時的她非常焦慮自卑，但在接觸許多和自己有同樣境遇的殘障人士後，她決定成為一名義眼師，幫助同路人找回自信。昕瞳表示，自己在逆境中尋找到人生價值：

我覺得這是一份很有意義的工作。我是佩戴者，所以我可以感同身受地去幫助其他人。學習的過程非常痛苦複雜，中間沒有想過放棄，我只是想把它做好，造福我們「單眼」的人群。

經過多年的艱難學習，昕瞳最終如願成為一名義眼師。她更拍片展示自己所佩戴的義眼，日常中看上去與正常人無異，但經啓動卻能在黑暗中發出不同顏色的光，令一衆網民驚嘆「太帥了」、「自己淋過雨，所以想給別人撐傘」，稱讚昕瞳為「最美義眼師」。

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責任編輯：羅嘉欣

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