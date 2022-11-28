從無障礙設施到通用設計 新舊交融 人人暢達不是夢

當香港還在極力推動和爭取改善社區的無障礙設施時，不少國家原來已由無障礙概念發展到通用設計（Universal Design），有些更已沿用逾十年。通用設計，是指設計的原狀已照顧到任何族群、任何能力、任何年齡層、任何性別的需要，不同能力的人士也可自主使用，自由往來，毋須為個別群體增建或改裝。這樣的設計概念在不少地方備受推崇，到底通用設計跟無障礙設計有何分別？在設計上有何特點？我們請來了香港復康會執行委員、建築師兼通用設計及通達顧問關國樂博士（Joseph），以及香港第一位輪椅導遊、無障礙設施巡查員林良明（Ming Sir）與大家分享通用設計的精粹及在香港的發展。

▲ Joseph（左）和Ming Sir希望香港可以盡快引入通用設計，讓社會上每個人都可以享有平等使用機會。

問：何謂通用設計？

J：通用設計是指讓每個人都可以用得到的設計，例如輪椅人士、長者、視障人士、有嬰兒車的家庭等，設計本身已可以照顧八至九成人的需要，不用為特定群組提供特別設計輔助設施，這就是通用設計。從建築史來看，通用設計的概念在外國已沿用了二十多年，我們現時所說的無障礙設計，為有不同能力需要的朋友加入專用設施，其實已是另一層次的概念。

問：通用設計有何優點？

J：通用設計不單止可照顧到殘疾人士如坐輪椅人士、失明人士、聽障人士等等，同時也能顧及健全人士包括老人或使用嬰兒車之家庭的需要。例如現時不少商場出入口也設有一至兩級梯級，其實只要將那一級設計成斜路，已經能方便所有人，但在香港我們一直沒有這樣做，反而選擇在另一邊設置斜道，行動不便者想走斜道便要繞一大圈，最後他們寧願慢慢跨過那些梯級；但輪椅人士沒有選擇，一定要繞到有斜道的地方才能進入。

▲ 外國一些馬路採用這種名為Speed Table的設計，同時方便輪椅人士、長者和BB車過馬路，相對於傳統的下斜路緣 Dropped Kerb，更以行人為本。

問：香港在甚麼時候開始真正發展或將通用設計應用於社區？

J：香港其實尚未開始，但新加坡已開展通用設計十多年，挪威政府也已表明2025年整個國家都採用通用設計，我們也應朝這個方案走。現時香港、內地、澳門都尚未推行通用設計，我們希望香港做先行者，由政府「牽頭帶動」引入通用設計，以一套設施方便所有人，不帶歧視，讓大家一同使用。

問：以新加坡為例，他們做得這麼成功，有沒有香港可以參考的地方？

M：我到過新加坡旅行，發現當地的地鐵，其方便程度與十年前完全不同，以往輪椅人士很難進入地鐵站，但兩、三年前再到當地，發現很多鐵路都可以讓輪椅進入，非常方便。鐵路與車卡的隙縫沒有香港般寬闊，可以自行上落，不需要問職員放斜板，而且升降機標示也很清晰。那次去了幾天，都是乘搭鐵路走遍整個新加坡。即使到舊區也沒有問題，當地在通用設計方面做得比較全面。

J：最重要是每個人也可以「自由行」。以往本地有一些反面例子，如進入傷殘人士洗手間要先打電話召喚管理職員前來開鎖才可使用，這做成很多限制和不便，幸好現在管理上進步了，大都把這類限制取消。

M：香港現時不少給輪椅人士上落或使用的設施也要繞路才能到達，與一般人士相比所花時間長很多；一些商場的傷殘人士洗手間甚至設在雙重門後，發展商把第一道防煙門改成自動門，但第二道門卻要人手拉開，這根本沒有意思。

▲ 外國不少國家的交通工具如火車，甚至飛機洗手間等都採用通用設計。Joseph和Ming Sir認為極具參考價值。

J：這是因為發展商、建築師、設計師都不是用家，只做到最基本的法例要求，不願意多做一點。因此這要由政府「牽頭帶動」，讓業界明白通用設計的概念，知道只要多行幾步，就可吸引更多市民前來商場，令收入增加，只要有心便會做得到。

問：從建築角度看，要在新建的樓宇或商場中加入通用設計，過程中有何特別的考量和困難？

J：這就像在白紙上繪畫一樣，要怎樣設計也可以，入口闊窄、顏色深淺也沒有限制，只要設計能符合讓更多人享受和使用的原則便可，重點在於建築師是否了解通用設計的概念，願不願意做。在新建築物中加入通用設計對比改建現有建築物來得更加容易和沒有額外的成本，所以我們一直希望政府能「牽頭帶動」，在新建樓宇加入通用設計。

問：香港有很多保育、活化而成的博物館或建築物，以大館為例，要在保育建築中採取通用設計又可以嗎？

J：這一定會較具挑戰，始終作為古蹟，有些地方不能改動、不可拆卸，但殘疾及行動不便人士對此都能夠理解，只要建築師抱有設計須照顧不同能力人士的理念，加上經驗，可以與持份者一同討論，過程或許較具挑戰，但只要概念清晰和有心，一樣可以做到。

▲ 大館雖然屬古蹟建築，但早在活化設計階段已考慮到行動不便者的需要，加裝傷殘人士使用升降機、斜道、感觀地圖等，為有需要的人士帶來方便。

問：大家對香港無障礙設施或通用設計發展上有何願景？

M：兩者融合就是最完美，毋須分開這部分是傷殘人士的專用設施；那部分是供健全人士使用，這是我們的願景。

▲ 外國使用的斜道會從設計上突顯在當眼的位置，方便任何人士使用。

J：殘疾人士其實並不是要求獲得優先對待，他們更希望與大家一同進出，機會平等。我們已經與政府合作撰寫了一份名為《提升香港實際環境暢通易達程度顧問研究》的十年發展報告，涵蓋教育、硬件和軟件設計方面，建議由大方向着手，啟動香港通用設計的發展，希望企業和發展商能多行一步，予以支持。

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