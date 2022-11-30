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【減肥秘訣】70歲減磅要循序漸進勿求快速　營養師教兩大秘訣讓中老年飽住瘦

保健美顏 17:27 2022/11/30

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註冊營養師黃雅婷指出，中老年人士較年輕時新陳代謝減慢，但若採用適當的減重方法，仍可健康地慢慢減脂。（iStock圖片）

減磅戰友Peter年屆七十，第一次見他，已感受其開朗積極，他希望能改善自己超重的問題，預防病患，怕連累家人照顧。

Peter曾試過坊間的生酮減肥和斷食一星期，起初磅數的確大跌，可惜不能持久，體重立刻反彈。Peter擔心地問︰「我這個年紀，仍可減磅嗎？」

「現在這個年紀，的確較年輕時新陳代謝減慢了，但放心，若採用適當的減重方法，仍可健康地慢慢減脂。一些標榜快捷、極端的節食方法，例如生酮、斷食，雖快見效，但有機會影響健康，而且大多是因為水份流失，非減去脂肪，難以持久，導致反彈。」我解釋並提醒︰「也要留意，過量攝取脂肪和蛋白質，容易引致高膽固醇、血管栓塞、中風、腎衰竭等健康問題。研究顯示，低脂飲食配合適量帶氧運動才是減脂肪的要訣。」

Peter點點頭答道︰「明白了，看來我要聽你的，才可以好好減脂肪。」

註冊營養師黃雅婷指出，少油煮些低脂肪高蛋白質的肉類，如冬菇雲耳蒸雞、榨菜蒸肉片、焗三文魚等，加飯加菜，那便是既健康又可減肥的餐單了。（本報資料圖片）

「少油煮些低脂肪高蛋白質的肉類，如冬菇雲耳蒸雞、榨菜蒸肉片、焗三文魚等，加飯加菜，那便是既健康又可減肥的餐單了。外出進餐，亦有很多選擇，稍後再一一向你講解。」我建議。

Peter大喜︰「太好了！減肥仍可以食那麼多東西！」

「現在編寫給你的餐單，可飽住瘦，確保你均衡攝取營養，讓你學習餐單配搭，再配合運動習慣，能為未來維持健康及體重而打好根基。」我說。

Peter笑說︰「這樣的餐單，較易跟從，我不再怕減完又反彈了。」

「努力堅持，目標很快達成！」

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）

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