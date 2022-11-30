【讓座問題】老婆懷胎9個月搭巴士冇位坐　港男不滿車長不幫口叫讓座：好冷漠

▲ 見到有需要的人，都可以幫忙一下的。

公共交通的關愛座經常被指是批鬥座，讓不讓座問題都會引起不少社會爭議！近日有一名人夫於社交平台發文指，老婆現在懷孕9個月，但坐巴士時成日都冇位坐，乘客不讓座，而車長都不會幫口，怒斥港人好冷漠。

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人夫在「Facebook群組「全港九巴(意見、投訴...)巴士分享」中貼文怒轟指他的老婆已懷孕9個月，「個肚大到成個籃球咁款」，每日都需要搭巴士，但每次搭的時候都「差不多無位坐」，「好多都唔會主動讓座俾大肚婆」，怒斥港人不會主動讓座。同時他更表示司機也應幫口叫人讓座，「司機可唔可以幫下口，幫助吓有需要人士」，他又炮轟「依家個社會好冷漠」。

貼文一出，即時引發熱議，有網民就覺得要求司機幫口要求有點過火，「讓司機位比（俾)你坐好冇?」、「有邊條法例司機可以叫乘客讓位於傷殘及孕婦?」、更指司機最多可做的只是播放讓乘客讓座的廣播。

亦有網民表示，「唔通個肚我搞大嘅？點解一定要讓」，「你唔想佢冇位坐，咪搭的士咯」，亦有網民指出大家都有付錢乘車「讓座是人情，唔讓就道理」。

點擊下圖看網民留言:

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根據巴士乘客須知，讓座是乘客所自發的行為，車長並沒有權利強行要求乘客讓座給有需要人士，但九巴於曾於Facebook上發短片指，如若遇到孕婦，車長有權選擇進行呼籲乘客讓座，例如大聲說「有大肚婆呀，有冇乘客可讓座位」，來詢問和提醒乘客有有需要人士需要座位。而關愛座則是大家都可以坐，九巴曾表示，關愛座只是主要供於有需要的人士，例如身體不適、長者、孕婦等等，但若沒有人需要坐的話，大家想坐都冇問題。

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責任編輯：王明芳