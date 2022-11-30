【求職心得】每次見工都順利獲聘　求職達人分享必殺技：反問面試官一個問題

▲ 求職達人分享一個面試必殺技。

為獲得心儀的職位，見工面試都要做足準備。有美國求職達人在社交平台分享求職「必殺技」，每次面試結束前，她都會問面試官一個問題，最終總能順利獲得工作。有網民根據她的教路求職，亦成功獲得公司取錄。

綜合外媒報道，26歲的Jennifer Reardon來自伊利諾伊州芝加哥市，任職公關總監及顧問的她，近日在TikTok上分享自己的求職必殺技。她表示，每次面試結束前，她都會反問面試官一個問題，

你們對我有甚麼疑慮，是可以在面試結束之前解決的嗎？

Jennifer表示，過往多次面試，只要說過這句話，她就能得到這份工作。面試官和求職者傾談後，肯定會產生一些疑慮，而最好的方法就是現場解決，這給了對方最後機會，釋除僱主對聘用求職者的疑慮。他們不會再擔心，求職者自然就能得到工作。

最新影片︰

網民分享求職心得

相關的影片已被觀看逾160萬次，大批網民紛紛分享自己的求職心得。有人表示，自己曾說過類似的說話，面試官大讚「這是一個很棒的問題，我以前從未聽說過」。

另有人表示，自己會詢問僱主有關理想候選人的條件，並問「你對我擔任這職位的能力有甚麼意見？」等。點擊睇更多求職者分享獲聘心得：

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不過，有人認為，如果面試官被當場問倒，反而會適得其反。有擔任面試官的網民指出，曾有求職者問類似問題，他立即終止面試，「這會讓你的面試官尷尬」。

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責任編輯：王明芳