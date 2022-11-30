【罕見病例】女嬰出世驚現5.7cm真尾巴　捏尾巴時BB會哭隨年紀變長

▲ 墨西哥一名女嬰出世時，身上附帶5.7cm真尾巴，極之罕見。

墨西哥出現一宗極罕見的BB病例！一名女嬰通過剖腹產出生後，負責接生的醫護人員大表驚訝，因女嬰的屁股竟帶有一條長5.7厘米的尾巴，醫生直言這情況極之罕見，目前全球僅出現過40宗類似案例。

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據英國《鏡報》報道，《兒科外科雜誌》（Journal of Pediatric Surgery）刊登了一項罕見病例，在墨西哥東北部一家鄉村醫院，有一名剖腹產出生的女嬰，屁股離奇長出一條長5.7厘米的不明組織，是圓柱形並到末端變尖，直徑在3毫米到5毫米之間，宛如動物尾巴。而這條尾巴狀的結構上覆蓋著毛髮和皮膚，醫生捏住尾巴時嬰兒更會哭。

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經詳細檢查後，女嬰各項健康指標都正常，父母是20多歲的健康人士，懷孕期間沒有感染史，孩子也沒有輻射暴露史。而進行X光檢查後發現，這條不明組織並無異常或骨骼結構，僅屬一般組織與脂肪，是良性組織，也確定了不是闌尾（無功能尾巴，隨著時間推移會在體內失去任何用途）。

尾巴隨著BB成長變長

在女嬰兩個月大時，醫療團隊再為她做健康檢查，見到她體重增加符合生長曲線，尾巴長度也增加了0.8厘米。醫生再從MRI檢查中，發現女嬰沒有大腦異常，並排除脊椎問題及皮膚病變的可能性後，決定替女嬰切除尾巴，最終手術順利，女嬰出院後沒有任何併發症。

▲ 女嬰的尾巴切除後長達5.7厘米，有隨著BB成長而變長。（Journal of Pediatric Surgery圖片）

過去亦曾發生BB出生時身體附帶尾巴事件。2021年，一名巴西嬰兒長被發現長有12厘米尾巴，尾端懸著一個奇怪的球體。2017年，印度一名8歲男孩的身上也長有「尾巴物體」，當地人還以為「猴神」轉世，惟該條「尾巴」被證實只是一撮毛茸茸的毛髮。

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責任編輯︰王明芳