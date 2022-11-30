【水中毒】毒理學專家解構9大症狀　一個時機最易水中毒

▲ 台灣毒理學專家解構「水中毒」9大症狀。

常言道「多喝水」，但飲水也有一門學問，過量或可致水中毒。台灣毒理學專家招名威教授就分享水中毒的成因，症狀包括頭暈、嘔吐，嚴重能引發痙攣昏迷等，可危及生命。

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台灣毒理學專家招名威教授日前在Facebook專頁分享，水喝多的確有中毒的可能，但機率並不容易。招名威指出，保持身體充足水份是好事，但不是甚麼時候多喝水都多多益善，尤其是運動完後喝水，如果只是一昧的猛灌水，身體裡一下子多了大量水分，瞬間造成體內電解質失衡，就可能會造成身體不適，嚴重可致「水中毒」。

招名威續解釋，水是一種物質，也會有劑量超量的問題。當水進到人體內，雖然可以幫助維持正常運作、調節體溫、維持新陳代謝、排出毒素，但一次喝太多水，反而會稀釋體內鹽分，破壞鈉、鉀、鎂離子的平衡，令人體從正常的血鈉含量 135至145 mEq/L 降到 120 mEq/L 以下。而電解質失衡後，就會產生低血鈉症的中毒症狀，包括如下：

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不過，招名威強調，只要掌握劑量，不過少、也不過多，上述的症狀都不易發生。水中毒最常出現在「運動時間長、低強度的耐力性運動」，如：馬拉松、三鐵、騎車環島或登山健行等運動。發生的原因可能是長時間（2小時以上）的運動，造成過度流汗、電解質大量流失，抗利尿激素荷爾蒙（antidiuretic hormone, ADH）持續分泌，此時若只補充水分，就很可能造成潛在水中毒，尤其容易發生在有過高或過低BMI的人身上。

不過，招名威表示，只要掌握其在體內的劑量，不過多也不過少，其實上述的症狀都不易發生。他指出，「水中毒」最擔心的就是低血鈉症，最常出現在運動時間長、低強度的耐力性運動中，例如馬拉松、三鐵、騎車環島、登山健行等運動。

發生的原因可能是長時間（2小時以上）的運動造成過度流汗，電解質大量流失，讓抗利尿激素荷爾蒙（antidiuretic hormone, ADH）持續分泌，但若只補充水分，就很可能造成潛在水中毒。尤其容易發生在有過高或過低的BMI的人身上。

飲多少水會中毒？招名威指出，根據台灣的衛福部規範，若用簡單公式計算成年人水分攝取量（每公斤體重需攝取30 c.c的飲水量），以70公斤的健康成年人，每日所需水分最少2100c.c。若從事高強度運動、工作的人，則需要再依身體狀況自行增加水分攝取量，但以不超過3500cc為原則。

招名威表示，若一次喝1000cc水，需特別注意要即時適量補充鹽分，以避免電解質不平衡的狀況發生。

內容獲「招名威教授 毒理威廉」授權轉載，原文【見此】。

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責任編輯：羅嘉欣