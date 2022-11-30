【異食癖】14歲少女禿頭無食慾求醫　揭患異食癖胃塞2.5公斤頭髮

▲ 內地一名14歲少女患異食癖，愛食頭髮。

時有報道有人因吞食大量異物需入院，異食泥土、牙刷、充電線等無奇不有，日前內地有名14歲少女就長期大量吞食自己的頭髮，致胃內積聚毛球而無胃口。家人不知她有異食，只見她食慾不振決定帶她求醫，始揭發可能因心理問題而出現食頭髮的異食癖。

據內地《白鹿視頻》報道，上周三（23日），陝西西安一名14歲少女小安（化名），由於近期吃不下東西，爺爺嫲嫲帶她到西安大興醫院檢查，該醫院的腸胃外科主任施海醫生負責小安的病例，他指出小安患有異食癖，沒有食慾的原因是胃裡面被「胃髮石」擠得沒空間。「胃髮石」是指在胃部的頭髮跟消化液黏在一起所形成的一團毛球。

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醫護團隊進行了約2小時手術，打開其胃部取出2.54公斤重的胃髮石。此外，有一部分頭髮進入了腸道引起腸梗塞，醫生也在小安的腸道取出了部分胃髮石。從影片所見，小安吞食的頭髮很多，取出之量相當驚人。

施海醫生指出小安和爺爺嫲嫲生活，老人年紀大沒注意到孩子吃頭髮，加上大人少監管她，可能致孩子有心理問題多年，引發了異食癖，小安頭頂上的頭髮都快沒有。醫生希望家長多關心陪伴孩子，尤其是留守兒童，多關注他們的心理健康。

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網民熱議分享經歷

有關影片在網上廣傳，網民指出該少女可能是心理焦慮，沒有爸爸媽媽的陪伴，「這是很嚴重的心裡問題，家人關心缺位了」，另外有網民提及有可能是缺鐵貧血的異食症，大概缺鋅、鐵等等。網民分享類近的經歷，指出自己有缺鐵性貧血，就喜歡比較奇怪的味道，如下水道的味道、指甲油味、油漆味等，另有網民的媽媽有段時間特別愛吃鹽，沒事無聊就吃鹽，去醫院檢查發現原因是缺鐵。

缺鐵性貧血或會出現異食癖

異食癖是一種飲食失調症，常發生於孕婦、幼童和有發展障礙的族群。據本港衞生署學生健康服務資料，缺鐵性貧血是異食癖成因之一，缺鐵性貧血是一種常見的疾病，影響所有年齡層的人，沒有足夠的鐵，身體就不能產生足夠的血紅蛋白去負責將氧氣輸送到各種組織和器官，中度至重度病例其中一種症狀是經常吃一些非食物物品，即出現異食癖，對紙、泥土、冰等物品異常渴望。

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責任編輯︰王明芳