【夫妻關係】親人生日丈夫發劇照賀壽　妻1個原因嫌不吉利引爆夫妻罵戰

▲ 有啲人係比較敏感同棹忌，尤其係send去家庭群組，應該要更加小心。

講者無心，聽者有意，好多時罵戰就是這樣來，有人夫上網呻，因send了一張劇照到WhatsApp祝賀太太家人生日快樂，豈料老婆非常介意，並致電老公炮轟，「send啲已離世人相祝人生日快樂，係咪有病？」老公嬲爆退出外家群組，並指老婆連最基本既尊重都冇，以為自己大晒！

最新影片推介：

▲ 人夫就係send這張相片到家庭群組向老婆親友賀壽。(網上圖片)

該名港男在香港討論區發帖，主題是「（純粹發洩下）一張祝屋企人生日既相同老婆起駡戰」，他表示send了一張(吳孟達)的生日相到WhatsApp群組，祝老婆屋企人（一位中學生）生日快樂，

冇幾耐佢打嚟鬧我，話send啲已離世人相祝人生日快樂，問我係咪有病，我話講心意唔洗咁介意呀，又唔係有其他意思，另一個仲在生wor又唔係著住壽衣，係咪你太敏感呢。

之後老婆在未經老公同意下，直接以管理員身份於群組刪除張相，並叫老公再send另一張相片，罵戰就開始，

我話佢玻璃心同唔尊重我，跟住我直接退出佢屋企群組，因為實在太嬲，佢連最基本嘅尊重都冇，以為自己大晒咁，的的確確錯不在我，唔係下下用自己把尺嚟度人。

貼文一出，即掀起熱議，有網民認為男人同女人睇嘢角度唔同，不要夾在親人之間製造衝突，「而家啲人好多時自己錯，永遠都唔會認，再者，若果同屋企人都咁計較，不如分開啦，一啲男人氣度都冇，又要做男人，哂氣」、「雖然佢反應大咗，但有啲禁忌你咁大個人無理由唔識，用錯相又生日，咪send過第二張，唔通你整啲唔老嚟嘢俾我，要我體諒你同你講好說話咩！就下老婆唔覺得係大問題。」

樓主回覆網民，指這張相應該有不少人在WhatsApp群都有用過，生日的當時人私底下多謝了他，並說：「依家咩年代下下咁介意唔會有朋友㗎！」還表示，人總會有脾氣，正如他同老婆都會有脾氣也是人之常情，而且他只是純粹用文字發洩一下，不代表他不再愛老婆，兩公婆一定會有鬧交時候，只係用咩方式去減壓，到最後永遠都係牀頭打架牀尾和，婚姻之道就係咁！」

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳