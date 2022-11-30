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【健康無價】張達明感激發哥鮑姐鼓勵　患癌康復風雨不改跑步

娛樂 13:37 2022/11/30

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

張達明最近獲某香港中成藥品牌邀請當代言人，他在拍攝廣告期間憶述對抗頑症經歷，更大方分享「復康四招」，務求鍛練體魄迎接美麗的人生下半場。

達明2011年不幸確診頑症，經歷長達7年的抗病之路後成功戰勝病魔，可是頑症仍為他帶來不少「手尾」要跟進，他表示：「做完治療之後會引起好多後遺症，例如變瘦、聽力差咗等。」

張達明拍保健品廣告。

感激發哥鮑姐

在復康路上，他自言先是找適合自己的保健品：「特別係原本我手腳成日有麻痺感，但自從食咗雲芝後，啲肌肉開始有返感覺，特別腳板底感覺最大，成個人都精神咗。」

達明坦言，患病前飲食作息不規律，無論食量與酒量都未有加以節制，所以現在康復後，第二招「控制飲食」：「依家飲食清淡，唔會食咁多冷飯菜汁食，以前我有咁多就食咁多，飲酒又飲好多，依家唔會咁做喇！」

張達明可說展開第二人生。

經歷人生巨變後，「戒甩」酒肉朋友，留下來的就是患難見真情的知心友。

達明點名感激周潤發與鮑起靜，令他「跑」出不一樣的人生節奏，同時是他的第三招 — 堅持運動：「最初係發哥帶我去跑步，佢好鼓勵我做多啲運動。至於鮑姐仲叻，年紀雖然大過我，但跑得比我快好多，速度同距離都勁好多。」

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風雨不改練跑

達明表示即使近年受疫情影響，仍然風雨不改清晨起床練跑：「以前會5點起身一大班人去好遠嘅地方跑，但疫情後難啲跟大隊跑，所以我會唔使咁早起身，6點左右揀啲近嘅地方跑，一直都有堅持，見到自己有少少運動成果，有另一番嘅成就感。」

但復康進度人人不同，病人有專業醫護人員的跟進，才能度身訂造出調理身體的方案。

達明近年一直有找中醫調理身體，為的是盡快養好最佳狀態，繼續追逐他的編劇夢。

他透露：「我有個好大夢想就係寫好劇本，寫多幾部好嘅作品，無論電影或舞台劇都好，將美麗世界分享畀觀眾。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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