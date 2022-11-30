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【理大衝突】涉理大衝突民主黨羅健熙集結罪脫　其餘4人被裁定罪成

社會 13:06 2022/11/30

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涉理大衝突民主黨羅健熙集結罪脫，其餘4人被裁定罪成。（資料圖片）

民主黨主席羅健熙涉於2019年於理工大學外參與非法集結，事後與另外9人被捕，被控非法集結等罪，其中5人已認罪及判刑，餘下5人早前於區域法院受審，法官今（30日）裁定羅非法集結罪名不成立，其餘4名被告被裁定非法集結等罪成。

5名被告包括陳重誼（70歲，無業）、譚浩鳴（22歲，無業）、莫德惠（38歲，小學男教師）、羅健熙（36歲，前區議員）及鄧卓儒（31歲，記者）。除鄧外，其餘4人被控非法集結罪，控罪指他們於2019年11月18日，在尖沙嘴科學館廣場一帶，連同其他身分不詳的人參與非法集結。除羅外，其餘3人被裁定罪成。

鄧另被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財罪及1項公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有7條索帶及一把配有刀具的多用途工具。法官裁定公眾地方管有攻擊性武器罪成，另1項罪名則不成立。

其餘5名被告賴俊雄（21歲，裝修工人）、陳子朗（21歲，時裝設計師）、林綺雯（18歲，學生）、郭惠玲（19歲，學生）及溫欣（21歲，地盤工人），早前已分別非法集結等罪成，4人分別被判監14至18個月，林則被判更生中心。

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記者：林育慧

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