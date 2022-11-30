【大學科研】中大研發全球首個透過「眼底相」 偵測腦退化AI系統　準確度達8成且更便宜

▲ 中大領導國際團隊成功研發全球首個人工智能系統，只需「眼底相」即可準確偵測阿茲海默症。（曾耀輝攝）

早期阿茲海默症的症狀與正常老化往往難以分辨，中大醫學院領導的國際團隊成功研發全球首個人工智能系統，只需透過分析「眼底相」 (視網膜圖像)便能夠偵測阿茲海默症，準確度逾 80%。團隊冀望技術成為日後社區篩查罹患阿茲海默症高危人士的重要工具。相關內容已於 國際期刊《刺針》旗下的《The Lancet Digital Health》發表。

目前準確診斷阿茲海默症的方法，通常透過偵測澱粉狀蛋白，例如正電子腦掃描或通過腰椎穿刺提取腦脊液等，但技術具入侵性，而且價錢昂貴目前仍不普及。

中大醫學院率領多間醫療中心及院校，成功研發應用尖端人工智能技術，僅透過「眼底相」已可偵測阿茲海默症的人工智能系統。

▲ 中大醫學院領導的團隊成功研發全球首個人工智能系統，只需透過分析「眼底相」 (視網膜圖像)便能夠偵測阿茲海默症，準確度逾80%。（曾耀輝攝）

研究團隊利用近 1.3萬張來自 648 名阿茲海默症患者和 3,240 名認知功能正常人士的「眼底相」，用於研發和測試新系統。經實驗驗證，新系統偵測阿茲海默症的準確度為 84%，敏感度和特異性分別達 93% 和 82%。

中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇解釋，視網膜一向被視為大腦的延伸，而且兩者生物特徵和結構上非常相似，新技術透過拍攝「眼底相」這種非入侵性的方法，研究眼底血管或視覺神經有否出現和阿茲海默症相關的病變。

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授張艷蕾指，新系統應用尖端的人工智能技術，只要拍攝雙眼各兩張「眼底相」，透過AI分析，就能數分鐘來得出患上阿茲海默症的風險指數。

傳統侵入性技術能達到9成以上的準確度，而「眼底相」則能達到8成以上的準確度。中大莫慶堯醫學教授、中大周佩芳認知障礙預防研究中心主任莫仲棠認為，新系統的準確度可媲美磁力共振等影像檢查，而且容易應用、不具入侵性；雖然每次診症未有定價，但目前在中大醫院拍攝「眼底相」只需800元，遠比目前例如正電子腦掃描便宜。

莫仲棠期望一年內能將技術進入臨床階段，日後成為在社區進行相關疾病篩查的工具，找出隱藏在社區的阿茲海默症高危個案，盡早為這些患者進行各種預防治療。

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記者：李榮忠