【報答母校】獲邀回聖保羅書院講talk拒收分文 鄭丹瑞：母校送贈人生最大的財富

▲ 鄭丹瑞獲邀回聖保羅書院講talk拒收分文。

聖保羅書院的師弟給我電話，邀約我在到在周末到聖保羅書院一百七十周年的開放日演講。他還怯怯地問我：「收費可否計平少少？」我說母校要我講talk，是我的榮幸，半分錢也不能收，還有一個更重要的原因：母校早在一九六七年，我中一入學時，就送給我人生最大的財富，一生享用不盡。

猶記得第一天開學，從界限街的舊居坐巴士到深水埗碼頭，再步行十五分鐘回校，花了接近一個小時，對於我這個小學就在居所街口的孩子，是一大震撼。當時心想：「唔係啩！從此我就要日日早起一個鐘？」更甚的是放學回家，那陣沒有海底隧道，交通比早上更繁忙，三點半放學，最早也要五點左右才回到家，換過衣服、洗過澡，早已筋疲力盡。

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我以為自己會不習慣，投訴歸投訴，不到一個星期，我已經習慣了這種返學放學的節奏，而且變本加厲，再早十五分鐘起床，因為上堂前要跟同學在校園操場踢波，對，就是聖保羅吉祥物：西瓜波！放學之後，甚至不介意愈遲走愈塞車，爭取再踢一會。所有本來應該擔心會發生的「陌生」、「恐懼」感覺，很快就因為同學們的友善、西瓜波的連結，給一掃而空。

在這七年的中學生涯，包括五年中學，兩年Lower & Upper Sixth；聖保羅書院就將我未來畢生享用不盡的財富，一點一滴的累積起來，但塞入我袋的，不是花花綠綠的銀紙，而是人生價值觀。報答還來不及，怎敢說要收費。

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