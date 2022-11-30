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【婚姻危機】王敏奕與曾國祥曾歷婚姻危機 　人妻Venus認感寂寞難忍獨守空幃　

娛樂 14:12 2022/11/30

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王敏奕（Venus）透露婚姻出現過危機。

「曾志偉新抱」王敏奕（Venus）與曾國祥（Derek）拍拖6年，之後在2019年9月宣布結婚，並在日本舉行婚禮。在今年4月，傳出二人離婚消息，因為Venus在社交平台突然刪走與丈夫曾國祥的合照，當中包括連婚照都刪掉。

有份演TVB台慶劇《法證先鋒V》的Venus早前接受傳媒訪問時，終於透露婚姻出現過危機，而且也是不少情侶、夫婦也曾經歷過的。

【王敏奕婚變】曾志偉新抱王敏奕刪走丈夫合照？　驚傳曾國祥夫婦聚少離多致離婚

最新影片推介：陳山聰專訪

難忍獨守空幃

疫情持續，Derek在英國執導科幻劇，變成他與Venus需分隔兩地，成為「Long-D夫婦」。二人分隔兩地長達一年，Venus又需在香港工作，變相也只能靠視像傾偈。

Venus認為分隔兩地是一大考驗，令她感到相當難受。不過，幸好最後雨過天晴，夫妻感情也因分隔兩地而有增無減，並到意大利補度蜜月。

Venus、Derek在2019年結婚。（IG圖片）

於網上放閃

Venus、Derek偶爾也會於社交平台上載合照放閃，在2020年11月，Venus上載丈夫從後擁著她的相，二人笑容一致，Venus寫道：「Happy birthday to my best friend. 」Derek又曾上載頭貼頭合照為Venus慶生，甜蜜得令人羨慕。

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曾火速粉碎婚變傳聞

在今年4月，網上瘋傳二人離婚，Venus回應傳媒表示與丈夫並沒感情問題，之前曾為工作整理IG的相片，但從沒刪走與丈夫的合照。她亦指沒洗婚戒紋身，只是有時因拍劇會遮住紋身而已。

她並指丈夫現時身在英國，承認分隔兩地要維繫感情不容易，但明白夫婦之間最重要是溝通，而二人雖然分隔兩地仍保持聯絡。此外，她亦在於IG story騷出婚戒紋身，明顯以行動粉碎婚變傳聞。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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