【婚姻危機】王敏奕與曾國祥曾歷婚姻危機 　人妻Venus認感寂寞難忍獨守空幃　

▲ 王敏奕(Venus)透露婚姻出現過危機。

「曾志偉新抱」王敏奕(Venus)與曾國祥(Derek)拍拖6年,之後在2019年9月宣布結婚,並在日本舉行婚禮。在今年4月,傳出二人離婚消息,因為Venus在社交平台突然刪走與丈夫曾國祥的合照,當中包括連婚照都刪掉。

有份演TVB台慶劇《法證先鋒V》的Venus早前接受傳媒訪問時,終於透露婚姻出現過危機,而且也是不少情侶、夫婦也曾經歷過的。

【王敏奕婚變】曾志偉新抱王敏奕刪走丈夫合照? 驚傳曾國祥夫婦聚少離多致離婚

最新影片推介:陳山聰專訪

難忍獨守空幃

疫情持續,Derek在英國執導科幻劇,變成他與Venus需分隔兩地,成為「Long-D夫婦」。二人分隔兩地長達一年,Venus又需在香港工作,變相也只能靠視像傾偈。

Venus認為分隔兩地是一大考驗,令她感到相當難受。不過,幸好最後雨過天晴,夫妻感情也因分隔兩地而有增無減,並到意大利補度蜜月。

▲ Venus、Derek在2019年結婚。(IG圖片)

於網上放閃

Venus、Derek偶爾也會於社交平台上載合照放閃,在2020年11月,Venus上載丈夫從後擁著她的相,二人笑容一致,Venus寫道:「Happy birthday to my best friend. 」Derek又曾上載頭貼頭合照為Venus慶生,甜蜜得令人羨慕。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

曾火速粉碎婚變傳聞

在今年4月,網上瘋傳二人離婚,Venus回應傳媒表示與丈夫並沒感情問題,之前曾為工作整理IG的相片,但從沒刪走與丈夫的合照。她亦指沒洗婚戒紋身,只是有時因拍劇會遮住紋身而已。

她並指丈夫現時身在英國,承認分隔兩地要維繫感情不容易,但明白夫婦之間最重要是溝通,而二人雖然分隔兩地仍保持聯絡。此外,她亦在於IG story騷出婚戒紋身,明顯以行動粉碎婚變傳聞。

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R