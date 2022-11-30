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【高血壓】婦人洗澡後臉通紅血壓飆升　醫生揭一習慣所致

醫生診症室 16:03 2022/11/30

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老婦洗澡後臉通紅血壓飆升，醫生揭一習慣所致。

冷鋒殺到，洗熱水澡是必不可少，但要注意過高水溫或會造成心血管負擔。

最新影片：

台灣大林慈濟老年醫學科主任張舜欽在《健康2.0》節目分享個案，提醒若出現臉部通紅現象，要注意是「暫時性」或「持續性」。一名70多歲老婦因發現自己臉部持續通紅，擔心身體出狀況而求醫，張醫生問診後得知，患者因天氣寒冷而喜歡洗很熱的熱水澡，因此懷疑她是因出浴室後溫差過大，導致血壓飆高形成臉紅。為證實猜測，張醫生要求患者回家觀察臉紅時間，並定時量血壓。一星期後，患者覆診表示，自己在洗完澡出來後就會滿臉通紅，程度不同於一般稍微出汗的紅潤。且每次洗完澡後量血壓，數值都超過180。

不可單靠「臉紅」判斷血壓高低

張醫生指出，患者因天氣冷而洗很熱的熱水澡，但洗完後回到房內，卻沒有暖風設備，導致溫差過大，出現血壓飆高、臉紅狀態。

醫生藉此提醒，臉紅確實代表血壓高的可能，甚至會伴隨肩頸僵硬疼痛。不過，臉紅或頭暈也未必一定是血壓過高，也有機會是血壓過低。他尤其提醒長者，一定要定期量血壓，避免在出現臉紅頭暈症狀時，誤判為血壓高而服用降血壓藥，導致血壓更低，造成休克。

同場加映：美國健康資訊網站《Healthline》建議11種降高血壓食物

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責任編輯：羅嘉欣

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