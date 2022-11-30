【兩性關係】10年大學兄弟邀5天旅行　陀B老婆反對人夫陷兩難

▲ 10年大學兄弟邀5天旅行，陀B老婆反對人夫陷兩難。

婚姻是否一定是自由的枷鎖? 台灣有男網民於網上指早前原本打算與一班相識超過10年的大學死黨去一趟5天短期旅行，惟懷孕3個月的太太得知後，大表反對，又質疑為何不能帶家眷同行? 為了平息紛爭，他無奈地回絕旅行提議，豈料卻令他一眾兄弟十分氣忿，不但斥他老婆公主病，又指他縱容「妻管嚴」，令他十分難做，又不禁苦嘆「難道結婚後就不能有自己的生活圈」?

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該名網民在DCARD上以「朋友不爽我老婆，該聽誰的」為題發文，指大學一班好友們計畫出國五天，可能是去日本或泰國，由於想是「屬於男人們的旅程」，故共識不能攜帶家眷。他其後回家與懷孕的太太商量，太太卻非常反對，理由是「說我放她一個人懷孕在家裡，到時候就五六個月了，她生活上會很需要我，也說無法理解為什麼不能帶她一起去」。

他不欲爭拗，於是告知朋友自己「縮沙」，豈料，卻輪到友人反應極大，大罵他太太「真的很公主，只是去個五天而已又不是不回來，結婚了你就不能有自己的朋友了嗎？」，又指每次一班男同學聚會，他太太經常很沒趣經常來電，「一直問我在哪、幾點回家」，令大家亦十分不爽。網民亦不禁回想太太婚前婚後差異極大，指「老婆開始變得管很多」、「會管我幾點回家」、「會管我的錢」、「跟朋友聚會喝多了她也會不高興」。

聽完友人的訓斥後，他承認自己有些動搖，覺得自己沒有做什麼不對的事情，難道結婚後就不能有自己的生活圈，不能做自己喜歡的、想做的事了嗎？還是說讓懷孕的老婆獨自在家五天，「真的有這麼嚴重？」。不過，事主其後亦補充指「跟老婆認真討論過我很想去的想法之後 最後決定還是讓我去」，至於旅館那五天，他亦會讓外父外母來陪太太 解決了她沒人照顧的問題。

貼文一出，即引起一眾網友熱議，不少人直斥他不分輕重，「你一個已婚男性，本來就應該優先顧好家庭」、「老婆懷孕還想出去玩，過真爽」、「一點責任心都沒有，嫁給你真是倒了八輩子的霉」、「這種朋友還真令人想放生呢」。

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責任編輯：羅嘉欣