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【一家大晒】任電台節目主持嚇親拍檔葉宇澄 　Anjay自小成戀愛顧問：可能我感覺可信

娛樂 17:56 2022/11/30

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陳嘉寶為電台節目擔任嘉賓主持。

已為三女之母的陳嘉寶(Anjay)於事業上仍然作出新嘗試，Anjay成為商台節目《一家大晒》嘉賓主持，跟兩位主持人葉宇澄（Eugene）和黎榮業（Tristan）分享「衣食住行」點滴，早前Anjay跟兩位主持接受TOPick訪問，席間分享首次開咪的感受。

擔任主持近兩個月，Anjay笑言長期處於不知所措和遊魂狀態，始終首次接觸這新工作，每天會呆望兩位拍檔「求助」，她說：「從沒想過有人找我開咪，我沒做過主持，還要做live？因為Live節目不可說錯話。」

（陳慧安 攝）

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Anjay憶蝦碌事

黎榮業即大讚Anjay已進步不少，包括說故事技巧和理解溝通手勢，Anjay說：「平日做訪問我只負責講自己的故事，但現在換成主持的崗位，要面對突發新聞或天氣報導等事件，要看準時間作roundup啦。」

首度開咪的Anjay難免發生蝦碌事，她說：「30秒對我來說是很短，但某次做live時，見葉宇澄依然好多話要說，我不停來回望著他和時鐘，心想『得10秒，他夠架啦？』，收咪時他一面驚恐話『做咩事呀？』，原來我嚇親他，對他們而言有多年的經驗，可以精簡地總括整件事。」

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葉宇澄即笑稱Anjay起初表現比較斯文，現在就比較放，他說：「開咪時會將平時嬉笑怒罵的對話『微調』，但近日打鬧的對話也搬上咪前，見她愈來愈輕鬆。」

Anjay的兒時偶像為周慧敏，問可想過學偶像擔任DJ，Anjay笑說：「我認識這偶像時她已是歌手，待長大後才知道她做過DJ，所以當被邀約時心想『我咪做緊偶像的事？』，跟他的距離又拉近了。」

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愛在瘟疫蔓延時

另外，節目其中一環節，由Anjay講述疫情下的愛情故事，她說：「由細至大身邊人都愛跟我分享愛情故事，譬如同學跟我說失戀，或許我給人可信的感覺。近年在IG也收到不少粉絲的私密故事，雖然我拍過一次拖，綽號『紙上談兵張小嫻』，但我很愛跟大家討論這話題。」

有指節目裡會大爆娛圈秘聞，對此Anjay笑稱：「這些秘聞都要靠『天線』收集，近年太忙於家庭，斷了不少『天線』，我會為此節目建立番架啦。」

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【星二代開學】兩女開學睇足23份通告　3孩媽媽陳嘉寶：我快瘋了

努力累積經驗

問到模特兒出身的Anjay可有聽聞爭出位事件：「可能我份人比較鈍，行出來不會予人驚豔，只是努力密密工作，所以通常不會搞我，最多只是食下花生，見到互相批踭。」

葉宇澄即笑稱廣播界甚少「批踭事件」，大家均是牙尖嘴利，只靠言語令節目更好，他說：「反而Anjay加入之後激發起大家mean人的能力。」

陳嘉寶為模特兒出身。

黎榮業即說：「我反而喜歡這樣，感覺比較真，大家互窒下。」更大爆跟Anjay聯手攻擊葉宇澄。

Anjay續說希望有個人訪問藝人環節，但要努力累積經驗，問可會想訪問偶像周慧敏？她說：「我怕出唔到聲兼驚到流汗。」

服裝提供 : Joshua Smiley @Lane Crawford、Claudie Pierlot 

髮型：Jamie Lee @ Hair (Festival Walk)

記者：游艾維

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