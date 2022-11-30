【離婚風波】大S與具俊曄浪漫再婚淪低俗鬧劇　汪小菲及媽媽加入罵戰惹人煩厭

▲ 大S離婚再閃婚事件，成為中港台的熱話。

這是一齣群戲，人物繁多，但保證人人都有戲演，絕不馬虎。

主要人物包括一名四十六歲婦人、她的前夫、現任丈夫，她和前夫雙方的母親、她的妹妹，各自支持她或前夫的友好，當然少不了我們一眾花生友的互動參與。著名道具則有昂貴電費單和天價床褥。

故事開端時相當浪漫，一個離婚中年婦人跳出了被認定為棄婦的框框，跟二十年前曾熱戀的舊情人閃電再婚。大S委實演活了現代獨立女性的形象，給予不少相同經歷的婦女無限鼓勵與希望。

徐熙媛（大S）的媽媽卻大唱反調，說不能接受具俊曄搶走她的寶貝女兒。旋即引起熱議，這是甚麼年代？四十多歲了，結婚還要母親批准嗎？（題外話，為何大S母親的容貌會突變？我絕不反對人家整容這回事，但肯定要愈整愈靚呢！）

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大S不忘大曬幸福：「我真係從來未見過具俊曄發脾氣㗎！」這話讓人立即聯想到她的前夫汪小菲，她不是曾暗示有人經常醉酒回家大吵大罵嗎？

慣常語不驚人誓不休的小S當然也來撑姐夫：「帥哥，你真的愛我姊姊嗎？那你愛不愛我？」誇張得令我起一身雞皮疙瘩。

那邊廂，說到聲音哽住了的汪小菲，本來贏回不少同情分，見不到一對子女，他真可憐啊！誰知他的媽媽卻跑出來扯開喉嚨吼叫：「大S，你不要臉！」想到她曾要啃這個霸道奶奶，花生友又回去同情大S了……

發展至今，這齣戲卻已淪為低俗鬧劇，煩死了！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「低俗鬧劇」

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