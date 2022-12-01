【日本旅遊】居日台灣人妻分享遊日注意事項　17項用餐+交通規矩+出門常識

▲ 居住日本的台灣人妻Anna分享到日本旅遊需注意的事項。

自日本開關後，不少港人都會「回鄉」放鬆一下。正所謂「入鄉隨俗」，其實日本都有不少文化及避忌需要外國人去留意，否則就是不尊重當地人，有可能會被白眼。居住日本的台灣人妻Anna就在個人社交平台分享「到日本旅遊需注意的事項」，大家需要緊記!

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▲ 居住日本的台灣人妻Anna就在個人社交平台分享到「日本旅遊需注意的事項」。(圖片來源: istock)

住在日本九州長崎的台灣人妻Anna，閒時都會在個人專頁上分享日本生活及文化。而最近，就分享自己在日本所見所聞，分別用餐進食、交通規則、出門及購物方面的注意事項。

用餐進食

▲ 點餐請一人至少一份，如多人點一份或共飲一杯飲料，可能會被白眼。(圖片來源: istock)

不要邊走邊吃

因為日本人覺得這樣做很不禮貌，大家可以便利商店購物後，在其飲食區用餐或站在其門口吃，在公園或路旁椅子上休息時候進食亦可。否則，有可能被日本老人家指責。

熟菜少

日本多數是生菜類，反而青菜比較少，容易便秘的人可以攜帶通便藥劑或到便利商店買青汁，亦可以在吃午餐或晚餐時找中華料理店點炒蔬菜即可。

不提供溫水

日本餐廳提供的開水通常是冰水或熱茶，想要熱水的話可以跟餐廳說「白湯（さゆ ）ください」。跟店員說要溫水，她們通常會回答你沒有。所以想要溫水時，拿到熱水後再把原本冰水裡的冰塊放兩顆到熱水杯就變溫水。

忌Happy Share

如果到居酒屋用餐，潛規則是最好一人點一杯酒水或飲料。而其他餐廳，點餐請一人至少一份，如多人點一份或共飲一杯飲料，可能會被白眼。另外，吃多少點多少，不要浪費食物。

不可打包帶走食物

如果在店裡吃不完的東西，不要要求打包帶走。雖然疫情關係很多餐廳都提供外賣，但日本沒有將吃剩食物打包帶走的文化。加上店主會擔心客人的保存食物方式不恰當，或者是放太久，避免負上食用安全問題的責任。

食物太鹹不可隨意加水

如果食拉面時麵湯常常太鹹太燙，可以問問店主能不能幫忙調成薄味，而不是加枱面上的冰水。即使加水稀釋時，別讓老闆或員工看到，日本人會不解這舉動，更會認為客人失禮。

有禮結賬

付錢時請把錢放在店員提供的小錢盤上面，切勿直接把現金遞給店員。

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交通規則

車輛基本上都會禮讓行人，但要記得走在斑馬線上。

計程車門會自動開關，請勿用手去開關門。

搭電車、巴士等交通工具時，椅背如果要作調整，需要回頭向後座乘客詢問致意。

保持安靜，儘量不要講電話，說話也不要太大聲。

雖然法律沒有禁止進食有味食物，不過潛規則上，搭公共交通工具最好不要食有味道的東西。

出門/購物注意事項

垃圾帶回住所丟棄

由於日本街道上通常沒有垃圾桶，所以垃圾需帶回飯店或酒店棄掉。

自備開水

大家最好每天都從民宿或酒店用保溫瓶裝熱開水帶出門，因為未必找到飲水機，也不是每個地方都有水提供。

自備購物袋

超市及商店不提供免費塑膠袋，要收費。雖然有些路邊攤位仍是會附送膠袋，但是建議隨身帶購物袋。

如廁後需自行清理

在使用公共洗手間時，如果不小心把馬桶弄髒，請自行清理完才離開。

拍照前先詢問 不要騷擾別人

不論是拍店舖或是拍人，如京都藝伎等，需要先徵求同意。雖然日本小朋友很可愛，不過如果影到別人小孩或聊天的話，會被當成可疑人士。另外，去觀光區時可能會看到幼稚園或小學生在集合排隊，不要跟他們打招呼和拍照。因為會分散他們的注意力，對老師們而言很困擾。

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責任編緝：張懿慧