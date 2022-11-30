【喜劇天后】吳君如中門大開賀陳可辛生日　女兒Jillian盡得父母藝術細胞

吳君如為了慶祝丈夫陳可辛（Peter）11月28日的60歲大壽費盡心思，前晚（11月28日）特別準備了一個星光熠熠的生日派對，的除家人到賀外，圈中友好陣容可媲美金像奬頒獎。

席上，Peter更終嚐夢想做民歌歌手，與「20後」的女兒陳是知（Jillian）齊出道即席合唱慶生。

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▲ 陳可辛與女兒Jillian。

星二代出席

前晚出席生日派對的嘉賓全部為跟Peter成長和相識多年的圈中友好，包括：甄子丹夫婦、鄭秀文、古天樂、劉嘉玲、任達華、楊諾思、張叔平、鮑起靜、連幼稚園同學許誠毅（《捉妖記》導演）。

同時以及ERROR 4子、呂爵安（Edan）、「神奇小子」梁仲恆、谷德昭、張同祖、曾國祥、黃進、鍾珍、曾麗芬（Winnie Tsang）、錢小蕙、盧覓雪、高世章、江美儀、劉偉強、陳果、陳嘉上、陳慶嘉、岑建勳、尹志文、文念中、鄒凱光、泰迪羅賓等，而劉德華、李嘉欣也貼心送上花藍祝賀。

而且還有曾華倩母子、邱淑貞和柏安妮一家，仿如星二代聚會。

▲ 吳君如與女兒Jillian。

女兒具演藝天份

過百友好同賀Peter牛一，連合照時也要分不同年代組合，每個組合都給Peter見証了大家的成長和永固的友誼，而最讓他欣喜是，數到「20後」的代表，自己囡囡Jillian也有份兒。

對於女兒找到人生目標，遺傳父母的演藝天份下追求舞台上的夢想，他與君如也笑懷安慰，而席上也跟Jillian一同合唱一曲經典金曲《Yesterday》，輪到自己實現多年來的民歌歌手夢。

陳可辛自稱入錯行

Peter自嘲入錯行的在台上手執木結他說：「我等咗60年，其實一個晤應該做導演嘅人竟然做咗導演………」接著便熟練地彈奏起自己的心愛的民歌，給大家公開獻唱，全場歡呼吶喊。囡囡也在台下閃動手機燈光打氣，見証父親出道民歌樂壇，喜與自己同年代出道。

全晚高潮位是Peter為君如深情獻唱一曲《Always on my mind》，憑歌寄意以示多年來對君如的一份濃情愛意，君如拿著鮮花一朵上台為Peter打氣，在君如的陪伴下Peter一時感觸唱至哽咽，眼有淚光，最後兩人深情吻起來，此情此景感動全場。

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劉偉強大爆料

Peter亦道出當年為許冠文監製的電影《搶錢夫妻》錄唱這首英文歌作主題曲，2個小時的錄音過程，滿腦子都想著君如，一個接一個的甜蜜回憶湧現眼前。

而好友劉偉強也來伴唱搞氣氛，兩人合唱時Peter憶起與君如的情史，與大家開心分享的說：「93年導演會上我同劉偉強、李志毅一齊唱著同樣一首歌，當晚君如擔任司儀，導演會之後我跟她落了JJ（80年代星級DISCO），兩個講到雞啄晤斷，就咁樣我哋就一世啦！」

一段甜蜜的回憶冧爆全場，台下的君如也忍不住的蜜蜜笑起來。

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君如悉心安排

這晚悉心打扮的君如真空上陣，連Peter也被其性感盡收眼簾，正好跟生日蛋糕上Peter六舊腹肌相片互相揮映。

君如笑謂：「這個生日蛋糕上的照片真係搵咗好耐，見証咗佢60年嘅成長，這張腹肌照絕對係一個經典。」君如所安排的一切，為Peter 60歲大壽留下一個美好難忘回憶。

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