【聖誕慈善】迪士尼捐萬份玩具予有需要兒童　每售指定毛毯樂園捐$50助病童

▲ 香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭 (Michael) 和一眾迪士尼義工，努力協助整理禮物，又親手寫心意卡，為有需要的兒童送上節日。（香港迪士尼提供）

臨近聖誕節，香港迪士尼樂園度假區舉辦「分享禮物‧分享愛」玩具捐贈活動，將近1萬份全新的迪士尼玩具送給近20間慈善機構，轉贈予社區內有需要的小朋友，包括有特殊學習需要的學童及病童等，一同分享節日的喜悅。

香港迪士尼邀請員工參與是次的捐贈活動，每位演藝人員捐出一份禮物，樂園會額外捐贈多一份。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭、兩位親善大使陳麗儀 (Lily) 和唐俊迪 (Tony)，早前聯同近500位迪士尼義工，將近1萬份聖誕禮物，分送到社區。

莫偉庭表示：「香港迪士尼積極履行企業社會責任，以不同方式回饋社會。今年香港迪士尼的玩具捐贈活動首度以『一加一』方式進行﹐一眾演藝人員都能參與其中，成就樂園有史以來最大的義工聖誕禮物捐贈項目，攜手將更多的佳節歡樂帶到社區。」

香港聖公會福利協會是今次活動其中一個受惠機構，香港迪士尼為協會其下「香港聖公會愛童行計劃」中有 特殊學習需要(SEN)的學童捐贈迪士尼玩具。協會總幹事劉冼靜儀指，對於 SEN 學童及 其家人來說，治療過程甚為艱難，荊棘滿途，常會面對失望或感到氣餒，迪士尼的卡通人物及角色往往帶 出堅毅，勇敢及不屈不撓精神，能將正能量注入 SEN 學童及其家人當中。SEN 小朋友在聖誕佳節收到迪士 尼玩具一定非常開心 ，亦為他們充滿挑戰的學習路途送上一點鼓勵！

「香港聖公會愛童行計劃」致力為 SEN 學童、其家長及教師提供到校學前康復服務，透過跨專業團隊到其就 讀學校提供評估、復康訓練、言語及職業治療、家長支援、教師諮詢及培訓等，讓 SEN 學童於學前階段的 「黃金治療期」及早接受評估及訓練。

除了玩具捐贈外，香港迪士尼在聖誕節期間亦有其他慈善義賣行動。遊客可選購聖誕心願慈善明信片寫上祝福，在美國小鎮大街或幻想世界蓋章處為明信片蓋上印章，再投入市鎮會堂外的郵筒，義賣所得的款項將不扣除成本，全數撥捐「愛心聖誕大行動」，受惠的慈善機構多達15間。

另外，香港迪士尼亦推出Duffy與好友主題「Wish Upon A Star」兩用抱抌毛毯，遊客每購買一個毛毯，樂園將捐出港幣$50予願望成真基金，為更多病童達成心願。

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責任編輯：陳麗娜